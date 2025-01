Sinner in finale contro Zverev agli Australian Open 2025: quanto guadagna chi vince? Ecco i premi e punti Atp in palio

Jannik Sinner difende il titolo agli Australian Open 2025 contro Zverev domenica 26 gennaio alle 9:30 (ora italiana), con un montepremi record e punti cruciali per il ranking Atp. Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

Jannik Sinner è pronto a difendere il suo titolo conquistato lo scorso anno, mentre si prepara ad affrontare Alexander Zverev nella finale degli Australian Open 2025. Un’occasione storica per l’italiano, reduce da una strepitosa semifinale contro Ben Shelton (con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-2), che potrebbe aggiungere un secondo trofeo dello Slam australiano alla sua carriera, confermandosi tra i grandi del tennis mondiale. Ma quanto vale davvero questa vittoria, sia in termini di premi che di punti Atp?

Dove vedere la finale Sinner-Zverev in Tv e streaming

La finale degli Australian Open 2025 tra Sinner e Zverev si terrà domenica 26 gennaio alle 9:30 ora italiana (19:30 locali). L’incontro sarà trasmesso in esclusiva da Eurosport, con la diretta che inizierà alle 9:30. Gli abbonati a Sky, Now, Dazn e Discovery+ potranno seguire l’intera partita in diretta, mentre non sarà disponibile in chiaro.

Quanto guadagna il vincitore degli Australian Open 2025?

L’Australian Open 2025 offre un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani (circa 60 milioni di dollari statunitensi), con un aumento dell’11% rispetto all’edizione precedente. Se l’azzurro dovesse bissare il trionfo del 2024, incasserebbe una cifra ancor più consistente rispetto allo scorso anno: il vincitore del singolare maschile porterà a casa 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,2 milioni di dollari statunitensi), un incremento rispetto ai 3,15 milioni dell’anno precedente. Nel 2024, il giovane italiano aveva vinto 1.933.403 euro grazie alla sua storica vittoria sull’asso russo Daniil Medvedev, diventando il primo tennista italiano a sollevare il trofeo dello Slam australiano.

Il montepremi totale dell’Australian Open ha visto una crescita impressionante nel corso degli anni, più che quadruplicato dal 2005, che riflette l’importanza crescente del torneo. Ecco la distribuzione dei premi per il singolare maschile:

Vincitore : 3.500.000 dollari australiani (circa 2,2 milioni di dollari statunitensi)

: 3.500.000 dollari australiani (circa 2,2 milioni di dollari statunitensi) Finalista : 1.900.000 dollari australiani (circa 1,18 milioni di dollari statunitensi)

: 1.900.000 dollari australiani (circa 1,18 milioni di dollari statunitensi) Semifinalisti : 1.100.000 dollari australiani (circa 682.000 dollari statunitensi)

: 1.100.000 dollari australiani (circa 682.000 dollari statunitensi) Quarti di finale : 665.000 dollari australiani (circa 413.000 dollari statunitensi)

: 665.000 dollari australiani (circa 413.000 dollari statunitensi) Ottavi di finale : 420.000 dollari australiani (circa 261.000 dollari statunitensi)

: 420.000 dollari australiani (circa 261.000 dollari statunitensi) Terzo turno : 290.000 dollari australiani (circa 180.000 dollari statunitensi)

: 290.000 dollari australiani (circa 180.000 dollari statunitensi) Secondo turno : 200.000 dollari australiani (circa 124.000 dollari statunitensi)

: 200.000 dollari australiani (circa 124.000 dollari statunitensi) Primo turno: 132.000 dollari australiani (circa 82.000 dollari statunitensi)

Australian open 2025: quanti punti Atp guadagna chi vince?

Non solo denaro: la vittoria in un torneo dello Slam come l’Australian Open ha anche un enorme valore in termini di punti Atp, che sono cruciali per la classifica mondiale. Il vincitore incassa 2.000 punti, mentre il finalista si aggiudica 1.200 punti. Ecco la distribuzione dei premi e dei punti per il singolare maschile:

Vincitore: 2.000 punti

Finalista: 1.200 punti

Semifinali: 720 punti

Quarti di finale: 360 punti

Ottavi di finale: 180 punti

Terzo turno: 90 punti

Secondo turno: 45 punti

Primo turno: 10 punti

Per Sinner, vincere di nuovo il torneo significherebbe difendere i 2.000 punti conquistati lo scorso anno, consolidando ulteriormente la sua posizione di vertice nel ranking Atp.

Zverev: l’avversario di Sinner da non sottovalutare

La finale vedrà Sinner affrontare Alexander Zverev, un avversario che ha dovuto affrontare diversi ostacoli nel corso del torneo. Sebbene il tedesco non sia il favorito, avendo raggiunto solo la terza finale in uno Slam (dopo quella agli Us Open nel 2020 e al Roland Garros nel 2024), la sua esperienza e il suo gioco solido lo rendono un avversario piuttosto temibile. L’attuale numero due del mondo ha superato Djokovic in semifinale, grazie anche al ritiro del serbo per infortunio dopo aver perso il primo set per 7-6, ma ha saputo mantenere la concentrazione nei momenti chiave. La finale non sarà affatto una passeggiata per Sinner, che dovrà restare concentrato per portare a casa il secondo titolo consecutivo agli Australian Open.

Vavassori-Bolleli in finale doppio: premi e come vederla

Anche nel doppio maschile, l’Italia ha motivo di festeggiare. Bolelli e Vavassori si sono qualificati per la finale degli Australian Open 2025, dove sfideranno la coppia Heliovaara-Patten. I due italiani si sono già incontrati con gli avversari in due occasioni: a Wimbledon 2024, quando Heliovaara e Patten vinsero, e a Pechino lo scorso ottobre, quando Bolelli e Vavassori trionfarono.

Dove vedere la finale di doppio: l’appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio, con inizio alle 9:30 italiane e sarà visibile in diretta su Eurosport 1 e 2, per gli abbonati Sky, Now, Dazn e Discovery+.

E per quanto riguarda i premi del doppio: