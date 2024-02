Sinner inarrestabile: vince l’Atp di Rotterdam e diventa numero 3 del mondo

Vittoria in due set contro De Minaur e posizione numero tre raggiunta. Solo Djokovic e Alcaraz davanti a sé. Mai un italiano così in alto nel ranking mondiale

E chi lo ferma più. Jannik Sinner trionfa anche nel torneo Atp 500 di Rotterdam. La sua vittoria in finale contro Alex De Minaur, ottenuta in due set (7-5, 6-4), nonostante qualche difficoltà, gli permette di superare immediatamente Daniil Medvedev nella classifica generale. Da oggi è infatti il numero 3 nel ranking mondiale. Mai un italiano era arrivato così in alto.

Il tennista altoatesino continua così a stabilire nuovi record: estesa la sua striscia vincente a 15 vittorie consecutive (è ancora imbattuto nel nuovo anno con 11 vittorie) e 12° titolo in carriera conquistato.

Un 2024 davvero da sogno per Jannik che solo tre settimane fa trionfava agli Australian Open regalando una vittoria italiana nei major del tennis che mancava da 50 anni.

Con la vittoria cresce anche il montepremi incassato da Sinner. La vittoria del Atp di Rotterdam porta in dote una cifra di poco inferiore ai 400 mila euro (399.215), briciole rispetto ai quasi due milioni di montepremi dello slam australiano.

Sinner: “Essere numero tre vuol dire tanto, grazie Italia per il tifo”

Nonostante alcuni problemi con il servizio e la sfida nel contrastare l’attacco dell’australiano De Minaur con il suo diritto, Jannik Sinner è riuscito a chiudere la finale di Rotterdam in due set (7-5 6-4) in due ore e 5 minuti, ottenendo il 78% dei punti con il primo servizio e il 39% con il secondo. Tra i due il bilancio è di 7 scontri a 0 vinti da Sinner.

“Affrontare Alex è sempre difficile. Mi piace giocare il doppio con lui, è un giocatore gentile e penso che arriveranno tanti successi, sta migliorando ogni settimana”- le parole di Sinner – “Sono orgoglioso di come ho giocato questa settimana – le parole a caldo di Sinner – Se mi dà fiducia la terza posizione? Certo, una maggiore consapevolezza che però devo condividere con il mio team”.

“Gli avversari mi conosco meglio, quindi devo stare più attento. Essere numero tre per me vuol dire tanto perché ci metto tanto lavoro per salire nel ranking ma la cosa più importante è come uno è di persona fuori dal campo, se piaccio o non piaccio non posso deciderlo io” – ha poi spiegato l’altoatesino ai microfoni del Tg1 – “Dove devo migliorare? Il servizio e il gioco a rete e le variazioni – dice – ma forse ora mi sento un pochettino più sicuro nei miei mezzi e questo mi porta a essere un po’ più confidente”. “Grazie del supporto che mi da tutta Italia sono contento di condividere questo momento e non vedo l’ora di scendere in campo a Indian Wells”

Meloni: “Congratulazioni, campione”

Il premier Meloni su X ha voluto complimentarsi con Jannik per questa nuova vittoria: “Nuova grande vittoria di Sinner che vince il torneo di Rotterdam e da domani sarà il nuovo numero 3 del mondo. Congratulazioni, campione. Grazie per le emozioni che stai regalando all’Italia”.