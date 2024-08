Sinner, il tuo preparatore atletico e il tuo fisioterapista non sono degni di te: cacciali per sempre

L’insostenibile leggerezza dello staff di Sinner ha gettato un’ombra ingiusta sull’immagine del n.1 del tennis. A quei livelli la superficialità non è tollerabile e Sinner farebbe bene a prendere subito provvedimenti drastici

Ai più alti livelli del tennis professionistico le leggerezze non sono tollerabili. Quasi tutti, e noi tra questi, sono arciconvinti della buona fede di Yannik Sinner, non solo tennista n.1 al mondo ma ragazzo modello per spessore etico e sobrietà di comportamenti, ma il guaio commesso dal suo preparatore atletico Umberto Ferrara e dal suo fisioterapista Giacomo Naldi getta inevitabilmente un’ombra, assolutamente ingiusta, ma pur sempre un ombra, sul campionissimo. Ma cos’aveva in testa Ferrara, che è laureato in scienze farmaceutiche, quando ha comperato il Trofodermin spray che contiene una sostanza dopante come il Clostebol? E perchè Naldi, che l’ha usato per curarsi una ferita a un dito, non ha usato i guanti per massaggiare Sinner? Non sapeva che bastava un semplice contatto per contaminarlo, come infatti è avvenuto nella piena innocenza di Sinner? Le cronache riferiscono che quei due – Ferrara e Naldi – da qualche settimana non si vedono più nello staff di Sinner. Precauzionalmente allontanati. Ma non basta. Sinner deve cacciarli: per sempre. Spiace, ma chi sbaglia paga e l’errore di Ferrara e Naldi è imperdonabile. Cacciarli è la mossa inevitabile che Sinner deve fare al più presto per cancellare le ombre e gli ingiusti sospetti che hanno sfiorato la sua immagine. Prima lo fa e meglio è. Ma intanto Ferrrara e Naldi subito giù dalla torre.