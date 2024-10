Sergio Corbello (Assoprevidenza): “Copertura Ltc obbligatoria per legge”

Assoprevidenza propone che le coperture di Long Term Care (Ltc) contro la perdita dell’autosufficienza diventino obbligatorie per legge

In un Paese che invecchia così rapidamente, l’obbligatorietà dell’assicurazione contro la perdita dell’autosufficienza è diventata una questione di “urgenza assoluta”, secondo Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza. Durante un evento presso il museo Ninfeo a Roma, sostenuto da Axa, Corbello ha ribadito la necessità di rendere la copertura di Long Term Care (Ltc) obbligatoria per legge. Egli ha citato la Germania come esempio, dove questa misura è stata introdotta già dal secolo scorso.

Nonostante in Italia esistano già alcuni percorsi assicurativi e fondi specifici, Corbello ha sottolineato che è essenziale implementare un sistema di copertura obbligatoria per tutti. Questo sistema, secondo il presidente di Assoprevidenza, potrebbe essere reso economicamente sostenibile e diffuso capillarmente, riducendo così l’onere individuale.

Corbello ha anche suggerito di utilizzare una parte delle somme versate dai datori di lavoro per le adesioni contrattuali nei fondi pensione negoziali per finanziare la Ltc. Questo, a suo avviso, potrebbe facilitare la diffusione della copertura Ltc in attesa di una legge che ne sancisca l’obbligatorietà.