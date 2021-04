Scuola e sostenibilità, Enel punta sulle future generazioni

Il progetto nato dalla collaborazione tra Enel e Elis si pone l’obiettivo di preparare i ragazzi al mondo del lavoro ma con uno sguardo alla transizione energetica. Nel frattempo, Enel X pubblica il report annuale Circular Economy Factbook 2020 sulle attività del Gruppo per diffondere l’economia circolare a livello globale

Enel punta sul binomio scuola-sostenibilità. Da una parte con il progetto “School4Life” con l’obiettivo di preparare i ragazzi al mondo del lavoro, specie in campo energetico, attraverso esperienze di apprendimento e sperimentazione. Dall’altra con la pubblicazione del report annuale Circular Economy Factbook 2020 di Enel X – società di Enel dedicata ai servizi e ai prodotti energetici avanzati – dedicato alle attività della società nell’ambito dell’economia circolare, al fine di rendere la sostenibilità e l’economia circolare le leve competitive più importanti per il proprio business a livello mondiale.

Sono circa 800 gli studenti di 25 scuole italiane su tutto il territorio nazionale che hanno aderito al progetto “School4Life”. Il progetto, nato dalla collaborazione di Enel con Elis nell’ambito del programma di sostegno all’educazione di qualità (SDG 4) dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, si propone da un lato far conoscere ai ragazzi le opportunità offerte dalla transizione energetica e orientarli verso i mestieri del futuro, dall’altro contrastare l’abbandono scolastico con un approccio basato sulla sperimentazione e sul learning by doing.

L’iniziativa è già partita in 15 Istituti Superiori e vede il coinvolgimento di esperti del Gruppo Enel in qualità di maestri di mestiere, role model e mentor. I primi, formati da ELIS insieme al corpo docente delle scuole coinvolte, hanno il mandato di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro. I role model, con le loro testimonianze, avranno invece il compito di motivare e incoraggiare gli studenti e, infine, i mentor li accompagneranno in un percorso di sviluppo focalizzato su soft skills, trend digitali, diversity&inclusion, sostenibilità e innovazione, competenze irrinunciabili per un futuro sostenibile.

Nelle scuole medie (in totale 10) sarà invece la presenza di giovani “ambassador” delle scuole superiori affiancati dai role model Enel, a incoraggiare i ragazzi nell’intraprendere studi tecnici e percorsi innovativi indirizzati al mondo dell’energia. A chiudere il percorso una visita virtuale dell’Azienda, per far conoscere da vicino ai giovani il percorso verso la transizione energetica e l’innovazione sostenibile intrapreso dal Gruppo.

“Investire nell’educazione alla sostenibilità, nella formazione e nell’istruzione delle nuove generazioni è da sempre uno dei capisaldi dell’attività di Enel, oltre che uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU – ha commentato Filippo Rodriguez, Responsabile Sostenibilità Italia di Enel -. “School4Life” contribuirà alla divulgazione degli obiettivi delle Nazioni Unite, a facilitare la comprensione degli aspetti di sostenibilità legati al business e a far emergere importanti competenze trasversali, contrastando l’abbandono scolastico e la povertà educativa”.

Circular Economy Factbook 2020

Il report presenta un approccio dinamico applicabile sia alle soluzioni offerte da Enel X con l’assegnazione di uno Score di Circolarità che ai clienti e partner con un report dettagliato che misura ed individua le migliori strategie di decarbonizzazione e migliori tecnologie sostenibili.

Uno degli strumenti più innovativi presentato è il Circular Economy Report con cui Enel X fornisce alle Pubbliche Amministrazioni e alle aziende uno strumento innovativo che, da un lato permette di misurare e quindi conoscere il livello di maturità circolare di partenza, e dall’altro individuare strumenti concreti per accompagnare il processo di decarbonizzazione. In questo modo stimola e genera maggiore sostenibilità nell’intero mercato, una corrispondente riduzione dei rischi ambientali, oltre ad un risparmio economico, per le aziende e le PA che scelgono di avviare un percorso virtuoso.

Inoltre, il Circular Economy Factbook 2020 presenta le iniziative con cui mira a diffondere la conoscenza dell’economia circolare come modello di business sostenibile oltre che competitivo da un punto di vista economico in grado di contraddistinguere l’Italia e le sue aziende nel mondo. Fra le iniziative ad oggi avviate rientrano importanti partnership con diversi enti, come ad esempio quelle con Confindustria, il Consorzio del Prosecco Superiore Valdobbiadene D. O.C.G., il Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano, le Università di Sant’Anna e Siena.

L’obiettivo di Enel X è di realizzare nei prossimi 4 anni, solo in Italia circa 4.000 report e diffondere il più possibile la cultura della circolarità nell’intero panorama di PMI e grandi aziende nazionali.

“Il Circular Economy Factbook 2020 è un documento unico nel suo genere con cui Enel X consolida il suo ruolo di acceleratore della transizione verso un modello di business sostenibile centrato sui principi dell’economia circolare – ha affermato Francesco Venturini, CEO di Enel X -. Tramite questo report annuale vogliamo raccontare l’economia circolare all’interno del complesso ecosistema di fornitori, clienti, partner commerciali ed industriali di Enel X anche per i competitors, con l’obiettivo di spingere l’intera industry in un percorso virtuoso che compete sull’eccellenza e l’innovazione sostenibile.”