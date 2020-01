Scuola, domanda d’iscrizione online: ecco come fare

Dal 7 al 31 gennaio si possono presentare le domande d’iscrizione a scuola – Per alcuni è obbligatorio farlo online, per altri rimane il cartaceo – Ecco tutte le informazioni

Dalle 8 di stamattina, martedì 7 gennaio, e fino alle 20 del 31 gennaio i genitori di studenti che devono frequentare le prime classi potranno presentare le domande di iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2020/2021.

Per farlo sarà sufficiente inoltrare la domanda d’iscrizione tramite il portale “Iscrizioni online”, seguendo l’iter indicato al suo interno.

SCUOLA: CHI DEVE ISCRIVERSI

Sono obbligati a presentare la domanda di iscrizione online i genitori degli alunni che l’anno prossimo dovranno presentare le classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado. La richiesta deve essere inoltrata online anche per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle regioni che hanno aderito alla procedura, vale a dire: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.

Facoltativa l’iscrizione online per gli istituti paritari, mentre chi invece deve iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia dovrà seguire la procedura cartacea.

SCUOLA: COME ISCRIVERSI ONLINE

Per prima cosa occorre andare sul portale dedicato alle iscrizioni ed effettuare la registrazione necessaria per ottenere le credenziali di accesso al servizio.

“La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Chi si fosse già registrato non dovrà ripetere tale operazione”, si legge nel sito. Chi possiede già un’identità SPID può evitare di registrarsi ed accedere direttamente al servizio (i docenti possono utilizzare anche le credenziali Polis).

Per registrarsi occorrerà inserire il proprio codice fiscale e compilare una scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo e-mail. Una volta fatto si deve selezionare “conferma i tuoi dati” per completare la registrazione. Successivamente si riceve una e-mail all’indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione e poi una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni online.

COME COMPILARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ONLINE

Dopo aver ottenuto le credenziali ed aver effettuato l’accesso, è sufficiente cliccare sulla voce “Presenta una nuova domanda di iscrizione” ed inserire il codice identificativo della scuola o del CFP prescelto.

La domanda online è suddivisa in due sezioni: nella prima (obbligatoria) si devono inserire i dati anagrafici dell’alunno, nella seconda (facoltativa) vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta (utili per esempio all’accoglimento delle domande o alla formazione delle classi).

Una volta inserite le informazioni richieste, il modulo potrà essere inoltrato. Automaticamente il sistema confermerà l’invio, inviando una copiA della ricevuta tramite e-mail.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, dunque dopo il 31 gennaio, la scuola di destinazione, confermerà l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, indirizzerà la domanda all’altra scuola indicata dal genitore come soluzione alternativa. La famiglia riceverà via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma finale.

CODICE DELLA SCUOLA

Come detto, per presentare la domanda online occorre conoscere il codice della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto. Per trovarli si dovrà consultare l’elenco presente nel portale “Scuola in Chiaro”.