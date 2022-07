Scuderia Ferrari e Frecciarossa si incontrano a Maranello: siglata partnership tra le “rosse” italiane

Dopo il Gran Premio del Made in Italy e quello di Spagna, il logo dell’Alta Velocità sarà sulla F1-75 anche in Francia e a Monza

Il Made in Italy viaggia veloce e oggi ha fatto capolinea a Maranello. Il Museo Ferrari è stato il luogo scelto per la presentazione della partnership tra Frecciarossa e Scuderia Ferrari, una collaborazione “siglata all’insegna della tecnologia e dell’innovazione nel campo dei motori e della velocità italiani”, spiega una nota del Gruppo Fs. Insieme alla monoposto della Scuderia Ferrari, è stato presentato anche un modello in scala 1:1 del Frecciarossa 1000 con la nuova livrea del brand di Trenitalia.

Il logo dell’alta velocità italiana dopo essere stato presente sulla monoposto di Formula 1 al Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, e nel Gran Premio di Spagna, sarà presente sulla vettura anche in occasione del Gran Prix francese, il prossimo 24 luglio e, infine, a settembre nel Gran Premio d’Italia, all’Autodromo nazionale di Monza.

A spiegare i dettagli dell’iniziativa al Museo di Maranello sono intervenuti Pietro Diamantini, direttore business dell’Alta Velocità di Trenitalia e Laurent Mekies, racing director di Scuderia Ferrari.