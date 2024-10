Scooter di fascia media: ecco i modelli migliori per affrontare l’autunno

Due, tre o addirittura quattro ruote, gli scooter di media cilindrata offrono un’ampia varietà di scelta. Ecco i modelli per l’autunno 2024

Con l’autunno alle porte e le temperature che iniziano a scendere, è il momento perfetto per riflettere su quale scooter sarà il nostro fedele compagno di viaggio nelle strade cittadine. Quando il tempo si fa un po’ capriccioso, avere il mezzo giusto diventa fondamentale. Gli scooter di media cilindrata sono la scelta ideale, combinando performance brillanti, comfort e sicurezza. Che si tratti di un elegante due ruote, di un pratico tre ruote o persino di un robusto quattro ruote, le opzioni sono tante e a prezzi che non faranno piangere il portafoglio.

Honda Adv350: il compagno versatile per ogni terreno

Tra i modelli che si distinguono nel panorama degli scooter di media cilindrata, il Honda Adv350 è un’opzione interessante grazie al suo rapporto qualità-prezzo. Questo scooter, che si pone come “fratello minore” del famoso X-ADV, viene proposto a 7.090 euro, offrendo una combinazione perfetta tra capacità off-road e praticità cittadina.

Con un peso a pieno carico di soli 183 kg e un motore da 330 cc capace di erogare 29,2 cavalli, l’Adv350 garantisce buone prestazioni su ogni tipo di terreno. La protezione aerodinamica è eccellente grazie al parabrezza regolabile, mentre gli pneumatici semi-tassellati e le sospensioni a lunga escursione assicurano un comfort elevato anche sui percorsi più accidentati. Inoltre, lo spazio sottosella è ampio, con una capacità di 48 litri, sufficiente per due caschi. Un altro punto a favore è il controllo di trazione, che aumenta la sicurezza nelle condizioni più difficili.

Honda Forza 350: aggiornamenti per il model year 2025

Accanto all’Adv350, Honda presenta la nuova versione del Forza 350, uno scooter sportivo-Gt che riceve importanti aggiornamenti per il model year 2025. Tra le novità spicca il display Tft a colori da 5 pollici, dotato di connettività Honda RoadSync, gestibile dal blocchetto elettrico riprogettato per una maggiore semplicità d’uso.

Il Forza 350 mantiene il motore eSP+ da 330 cc, con 29,2 cavalli di potenza, già conforme alla normativa Euro5+ grazie a migliorie nella centralina Ecu e nell’impianto di scarico. Il telaio rimane l’affidabile unità tubolare in acciaio, abbinata a una forcella tradizionale da 33 mm all’anteriore e a un doppio ammortizzatore regolabile al posteriore. L’impianto frenante è composto da un disco anteriore da 256 mm e un posteriore da 240 mm, con cerchi in lega da 15″ e 14″ rispettivamente.

La dotazione di serie è particolarmente ricca: il parabrezza regolabile elettricamente, il controllo di trazione Hstc, la porta Usb-C e il vano sottosella illuminato. L’illuminazione completamente a Led e la Smart Key che controlla anche il Top Box nella versione Deluxe completano l’equipaggiamento. Sarà disponibile in quattro colori, compresa una versione Special Edition con cuciture a contrasto e dettagli rossi.

Bmw C 400 Gt: comfort e prestazioni tutto l’anno

Chi cerca uno scooter che garantisca comfort e prestazioni anche nei mesi più freddi, può puntare sul BMW C 400 GT. Proposto a 8.600 euro nella versione Alpine White, questo scooter combina linee sportive e un’ottima protezione dalle intemperie grazie alla carenatura e al parabrezza opzionale. Il motore monocilindrico da 350 cc eroga 34 cavalli, sufficienti per offrire un’esperienza di guida vivace, mentre il telaio ben bilanciato assicura una stabilità notevole.

Le dotazioni tecnologiche comprendono il sistema Keyless Ride, il controllo di stabilità e i fari a Led. Tra gli optional più apprezzati, il display Tft da 6,5 pollici con funzionalità di navigazione e connessione smartphone, che rende ogni viaggio più piacevole e sicuro. Il pacchetto Comfort da 460 euro, che include manopole e sella riscaldate, è una scelta obbligata per chi non vuole rinunciare alla comodità nemmeno nelle giornate più fredde.

Sym Adx 300: il crossover economico e versatile

Il Sym Adx 300 si propone come una soluzione versatile e dal prezzo contenuto. Questo scooter, omologato Euro5+, monta un motore da 278,3 cc che eroga 26 cavalli, offrendo un ottimo compromesso tra prestazioni e consumi ridotti. Il prezzo di lancio di 4.699 euro lo rende uno dei più accessibili nel segmento, senza compromettere le dotazioni: fari full-Led, schermo Tft da 7 pollici, sistema keyless e prese USB sono tutti di serie.

Piaggio Mp3: il re degli scooter a tre ruote

Tra gli scooter a tre ruote, il Piaggio MP3 è il pioniere e continua a dominare il mercato con le sue soluzioni all’avanguardia. Il nuovo modello 2024 offre una gamma completa che parte dal 300 cc da 25,8 cavalli, ideale per l’uso cittadino, fino al 530 hpe Exclusive, con 44,1 cavalli e un prezzo di 12.999 euro. Il modello intermedio da 400 cc (35,3 cavalli) rappresenta una scelta equilibrata per chi cerca una valida alternativa all’auto, grazie a dotazioni come il cruise control adattivo e la retromarcia con telecamera posteriore.

Il nuovo MP3 310 è uno dei modelli più recenti e si distingue per la motorizzazione da 310 cc, una versione aggiornata del precedente motore da 278 cc. Il design rinnovato si ispira al mondo delle auto, con un frontale ridisegnato, fari full-Led e parabrezza migliorato per una maggiore protezione. La tecnologia a bordo è altrettanto avanzata, con un display Lcd da 5 pollici e una serie di sistemi di sicurezza che lo rendono particolarmente adatto a chi cerca stabilità e comfort.

Yamaha Tricity 300: maneggevolezza e sicurezza in città

Un’altra valida alternativa nel segmento degli scooter a tre ruote è il Yamaha Tricity 300, che si distingue per la sua maneggevolezza. Il motore da 292 cc con 28 cavalli di potenza e il sistema Leaning Multi Wheel lo rendono particolarmente stabile in curva, senza compromettere il piacere di guida. Disponibile a partire da 8.999 euro, il Tricity 300 è dotato di triplo disco con Abs e controllo di trazione, perfetto per affrontare superfici scivolose. Inoltre, con il pacchetto Winter da 340 euro, che include manopole riscaldate e coprigambe impermeabile, è un’ottima scelta anche per le giornate più fredde.

Qooder: quattro ruote, sicurezza e stabilità

Chi cerca un’esperienza di guida ancora più sicura può optare per il Qooder, uno scooter a quattro ruote che, pur non essendo una moto o un’auto, offre stabilità e sicurezza senza pari grazie al sistema Hts (Hydraulic tilting system). Questo sistema consente al veicolo di inclinarsi come una moto pur mantenendo la sicurezza tipica dei quattro pneumatici. Il Qooder, disponibile con un motore monocilindrico da 400 cc (33 cavalli), è perfetto per chi desidera muoversi agilmente anche su strade difficili come pavé o rotaie del tram. Prezzo a partire da 10.990 euro, leggermente più alto rispetto agli altri modelli.

Che si tratti di spostamenti urbani o di percorsi più lunghi, le opzioni disponibili sul mercato sono capaci di rispondere alle esigenze di ogni tipo di conducente, garantendo una guida sicura e confortevole anche nelle condizioni climatiche più avverse.