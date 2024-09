Scommesse sportive online, Flutter acquisisce Snaitech per 2,3 miliardi: ecco cosa significa

Dopo aver comprato Sisal nel 2022, Flutter Entertainment acquisisce anche Snai da Playtech per 2,3 miliardi di euro. Con l’operazione, Flutter consolida la sua posizione di leader nel mercato italiano delle scommesse, puntando su sinergie e crescita nel settore online

Flutter Entertainment, uno dei leader mondiali nel settore delle scommesse sportive online e iGaming, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Snaitech dal gruppo britannico Playtech, operatore di punta nel settore omnicanale in Italia, per un valore di 2,3 miliardi di euro. Questa operazione conferma l’intenzione del colosso irlandese di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano delle scommesse, dopo l’acquisizione di Sisal nel 2022. La transazione verrà completata entro il secondo trimestre del 2025 e si prevede che avrà un impatto positivo immediato sugli utili per azione di Flutter.

“Sono lieto di annunciare l’acquisizione di Snai, uno dei principali operatori in Italia, che rappresenta il più grande mercato regolamentato d’Europa – ha detto Peter Jackson, Ceo di Flutter – Questa operazione è interessante sia dal punto di vista strategico che finanziario. Si inserisce infatti perfettamente nella nostra strategia di operazioni M&A a valore aggiunto, e crea al tempo stesso un’opportunità significativa per accelerare la crescita di Snai, fornendole l’accesso ai prodotti leader di mercato di Flutter e alle sue capabilities sia negli Stati Uniti che a livello globale”.

Il ruolo di Snaitech nel panorama delle scommesse

Snaitech (Snai) è il terzo operatore online in Italia, con una quota di mercato del 9,9% nel 2023 e 291.000 giocatori mensili attivi. I ricavi complessivi dell’azienda, al netto delle imposte sul gioco, hanno raggiunto i 947 milioni di euro, con un Ebitda rettificato di 256 milioni di euro, il 50% dei quali generati online. Grazie a una forte presenza nel settore retail, con oltre 2.000 punti vendita in tutto il Paese, Snai si posiziona come il secondo operatore nel settore delle scommesse sportive e nel gaming, rispettivamente con una quota del 19% e del 14%

Chi è Flutter Entertainment

Con sede a Dublino, Flutter è tra i principali operatori globali nel settore delle scommesse sportive e dell’iGaming. Quotata sia alla Borsa di Londra che a quella di New York, l’azienda ha una presenza solida in mercati chiave come Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Grazie all’espansione internazionale e a una forte focalizzazione sull’innovazione tecnologica, Flutter continua a rafforzare il proprio portafoglio di operazioni e a spingere per una maggiore digitalizzazione del settore del gioco.

L’espansione di Flutter Entertainment

L’acquisizione di Snaitech si allinea alla strategia di Flutter di espandersi tramite operazioni di M&A in mercati internazionali ad alto potenziale. Dopo l’acquisto di Sisal, questa mossa posizionerà Flutter come il principale operatore di scommesse online in Italia, con una quota di mercato del 30%. L’integrazione di Sisal ha già portato risultati positivi, con una crescita costante dei giocatori mensili e dei ricavi, incrementando la quota di mercato online di 270 punti base.

L’acquisizione di Snaitech consentirà a Flutter di realizzare sinergie operative e di costo significative, stimate in almeno 70 milioni di euro, grazie all’ottimizzazione dei processi e alla riduzione dei costi amministrativi. Le sinergie di ricavo offriranno ulteriori opportunità di crescita, grazie all’integrazione dei prodotti innovativi di Flutter e alla combinazione delle competenze tecnologiche dei due gruppi. Flutter considera l’operazione vantaggiosa, con un multiplo altrettanto attraente rispetto all’acquisizione di Sisal.

Mercato italiano del gioco in grande crescita

Il mercato italiano delle scommesse, il più grande d’Europa con un Gross Gaming Revenue (GGR) di 21 miliardi di euro nel 2023, presenta ancora una bassa penetrazione del segmento online, pari al 21% del Ggr, rispetto a oltre il 60% di mercati come Regno Unito e Australia. Questo scenario offre a Flutter l’opportunità di espandersi sfruttando la crescente digitalizzazione, che si prevede crescerà del 10% annuo nei prossimi tre anni.

L’acquisizione di Snaitech consentirà a Flutter di consolidare la propria posizione di leader nel mercato italiano, sia nel canale fisico che in quello online. Flutter punta ad accelerare la crescita di Snai grazie alle proprie capacità sviluppate a livello globale, rafforzando la competitività del gruppo in un contesto regolamentato e in evoluzione.

Il mercato italiano del gioco, spinto dalla transizione digitale e da normative favorevoli, offre a Flutter un’opportunità strategica. L’azienda prevede che la crescita del segmento online accelererà nei prossimi anni grazie a un’adozione sempre più diffusa delle tecnologie digitali e dei canali di gioco online.