Sciopero aerei venerdì 9 febbraio: trasporto a rischio per 24 ore. Ita cancella 48 voli nazionali

In tutti gli aeroporti italiani venerdì 9 si ferma per protesta il personale di terra e aeroportuale, con una durata prevista fino a 24 ore. Ecco l’elenco dei voli cancellati e di quelli garantiti

Non sarà facile, venerdì 9 febbraio, viaggiare in aereo. È previsto uno sciopero del trasporto aereo da parte dalle sigle sindacali Ost Cub Trasporti, Osr Usb lavoro privato, Adl Varese e Flai trasporti e servizi, che coinvolgerà l’intero settore, compresi gli operatori aeroportuali e il personale di terra. Ita Airways, in risposta a tale sciopero, ha annunciato la cancellazione di 48 voli nazionali, pur mantenendo regolarmente tutti i voli intercontinentali. Anche i dipendenti delle imprese di servizi aeroportuali associati ad Assohandlers aderiranno alla protesta, insieme al personale navigante di condotta della compagnia aerea Air Dolomiti, che però sciopererà per 4 ore, dalle 12:30 alle 16:30.

Sciopero aerei venerdì 9 febbraio: ecco l’elenco dei voli garantiti

L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha diramato l’elenco dei voli garantiti durante le giornate di sciopero, stabilendo che venerdì devono essere regolarmente operati i seguenti voli: tutti quelli, compresi i voli charter, programmati per partenze nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 10, e tra le 18 e le 21; tutti i voli charter da e per le isole, debitamente autorizzati o notificati prima della data di proclamazione dello sciopero; tutti i voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Infine, i seguenti voli di collegamento con le isole italiane che hanno una sola frequenza giornaliera, con esclusione del traffico continentale:

EasyJet 3583 Milano Malpensa – Olbia

EasyJet 3584 Olbia – Milano Malpensa

RyanAir 4561 Milano Malpensa – Cagliari

RyanAir 4562 Cagliari – Milano Malpensa

Vueling 6534 Barcellona – Catania

Vueling 6535 Catania – Barcellona

Volotea 1778 Verona – Olbia

Volotea 1135 Roma Fiumicino – Olbia

Volotea 1134 Olbia – Roma Fiumicino

Volotea 1745 Verona – Catania

Volotea 1511 Ancona – Palermo

Sciopero aerei 9 febbraio, Ita Airways: cancellati 48 voli nazionali

A causa dello sciopero di 24 ore programmato per venerdì 9 febbraio 2024, come accennato, Ita Airways si è vista costretta a cancellare 48 voli nazionali, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali e intercontinentali (ad eccezione dei voli AZ 221 e AZ 222 da Londra a Milano Linate e ritorno).

La compagnia invita i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, tramite il sito della compagnia nella sezione Info Voli, o contattando direttamente l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

In caso di cancellazione o modifica dell’orario del volo, i passeggeri potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre martedì 13 febbraio 2024. Per assistenza, è possibile contattare il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 o dall’estero +39 06 8596 0020, oppure rivolgersi direttamente all’agenzia di viaggio di riferimento.