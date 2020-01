Scioperi: gennaio di fuoco per treni e aerei

Il 2020 inizia con una serie di scioperi per treni e aerei organizzati in tutta Italia. Ecco il calendario dettagliato di gennaio 2020.

A gennaio sono diverse le mobilitazioni in programma in tutta Italia, in particolar modo nel settore del trasporto aereo e delle telecomunicazioni. Diversi sindacati dei trasporti hanno indetto scioperi in numerose città italiane a partire da martedì 7 gennaio, almeno fino a sabato 25 gennaio. La prima ondata di scioperi aerei 2020 prende il via il 14 gennaio, con una “puntatina” l’11 gennaio.

In Lombardia il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero per i dipendenti Trenord: dalle ore 03 di mercoledì 8 gennaio alle 02 di giovedì 9. Venerdì 10 gennaio, i tassisti di Bologna organizzeranno uno sciopero di sei ore dalle 10 alle 13 e di nuovo dalle 17 alle 20.

Sabato 11 gennaio, il personale della Volotea Airline sciopererà all’aeroporto Marco Polo di Venezia per quattro ore, dalle 10 alle 14.

Giornata calda quella del 14 gennaio: sciopererà lo staff di Bologna Guglielmo Marconi, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Reggio Calabria, Ancona, Perugia, Aeroporto d’Abruzzo a Pescara e aeroporti di Venezia.

Nello stesso giorno si asterranno dal lavoro, ma solo per 4 ore, i lavoratori di EasyJet e i lavoratori di Albastar, Ernest Airlines e Volotea di Uiltrasporti.

Stop di 4 ore, sempre il 14 gennaio, per i lavoratori della società Consulta negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Nello stesso giorno sciopereranno anche i dipendenti dell’Enav, con un’astensione dal lavoro di 8 ore a Roma.

Venerdì 24 gennaio, i sindacati ferroviari di Torino hanno indetto uno sciopero di 24 ore che durerà fino a sabato 25 gennaio.