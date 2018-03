Science Gallery Venice, bando per fundraiser

Il modello applicato si basa sull’esperienza di quello sperimentato dalla Science Gallery al Trinity College di Dublino, ma adatterà questo modello in contesto completamente diverso: la città di Venezia, sede di una comunità creativa dinamica.

Un fundraiser per Science Gallery Venezia. Il primo spazio nel suo genere in Italia, che vedrà un programma innovativo ed in continua evoluzione di mostre ed eventi per coinvolgere giovani tra i 15 25 anni.

La Galleria, che sta entrando nella sua fase di sviluppo, sta reclutando una persona motivata per raccogliere fondi e coltivare nuovi ed esistenti rapporti con i sostenitori con l’obiettivo di raggiungere a lungo termine sostenibilità finanziaria. Ci aspettiamo una campagna annuale per 2 mln di euro ca. Il candidato prescelto sarà appassionato della missione e della visione di Science Gallery e avere una comprensione dei nostri valori fondamentali e programma di attività. Science Gallery ha un’opportunità unica per giocare un ruolo chiave nella trasformazione del tutta la città in uno spazio per l’impegno creativo con la scienza e la cultura. Il il candidato di successo sarà un autodidatta con la capacità di diventare proprietario di iniziative e per vederli attraverso una conclusione positiva. Esperienza comprovata nel fundraising e / o nello sviluppo del business, eccellente capacità di scrittura delle proposte ed esperienza di creazione forte e fruttuosa relazioni, sarà richiesto. Elevati livelli di energia e dinamismo, insieme con eccellenti capacità comunicative e di influenza sarà fondamentale. Questo ruolo è finanziato dalla Fondazione Ca ‘Foscari.

I compiti del Fundaiser includeranno

• Lavorare in collaborazione con l’Ufficio Sviluppo della Fondazione Ca ‘ Foscari, individuando le opportunità di raccolta fondi all’interno delle priorità che sono più attraente per i potenziali donatori

• Creare uno specifico programma SGV Corporate e Foundation Partners, a riconoscere le istituzioni che continuamente rendono l’Università innovativa lavoro possibile.

• Identificare e seguire potenziali prospettive sia a livello nazionale che internazionale a livello internazionale, organizzando incontri e eventi di prospezione e dando seguito su quegli incontri / eventi

• Gestione dei rapporti con i partner (attraverso l’organizzazione del partner eventi, pranzi dei sostenitori, briefing regolari ecc.) e assicurando che continuino coinvolgimento

• Sviluppare e mantenere un database di donatori di SGV in coordinamento con il CRM universitario

• Coordinarsi con l’ufficio per lo sviluppo stabilendo procedure per il dono elaborazione (online, posta, assegno, carta di credito, titoli) e garantendo un Riconoscimento puntuale e accurato delle donazioni

• Lavorare con il team di programmazione e operazioni di Science Gallery per guidare donazioni e programma di supporto inkind

• Collaborare con Fondazione Ca ‘Foscari assicurando sinergie di raccolta fondi tra La Galleria della Scienza e la Fondazione Ca ‘Foscari sono massimizzate e garantite i prospetti grafici sono coordinati. La Science Gallery sarà composta da un team piccolo ma molto dinamico e durante mostre ed eventi a cui tutti i membri del personale dovrebbero partecipare attivamente la consegna per garantire la migliore esperienza possibile per i visitatori.

I candidati interessati sono invitati a inviare la loro domanda (curriculum e motivazione) lettera) a selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, con oggetto “Fundraiser – Science Gallery Venice” con Marco Sgarbi marco.sgarbi@unive.it in copia. Il termine ultimo per la ricezione della domanda è il 1 ° aprile 2018.

Tutti i dettagli