Scadenze fiscali luglio 2021: ingorgo da 263 appuntamenti

I rinvii causa Covid degli scorsi mesi hanno prodotto un sovraccarico di scadenze entro il 30 luglio – Ecco quali sono gli appuntamenti più importanti

Scadenze fiscali: luglio 2021 è un mese da bollino rosso. Il calendario dell’Agenzia delle Entrate prevede entro il 30 luglio ben 263 appuntamenti, di cui l’89% è costituito da versamenti.

A determinare l’ingorgo sono stati i continui rinvii delle scadenze fiscali degli ultimi 18 mesi, rimandate di volta in volta per aiutare i contribuenti a fronteggiare le conseguenze della crisi pandemica.

Ma a quanto pare i rinvii non sono finiti. Proprio per disinnescare la mina di questo mese, il Governo – stando al Sole 24 Ore – sarebbe pronto ad annunciare una proroga di 20 giorni per i versamenti dovuti dalle partite Iva soggette alle pagelle fiscali o aderenti al regime forfettario.

Vediamo ora quali sono le principali scadenze fiscali di luglio 2021.

Allo stato, i titolari di partita Iva che hanno iniziato a versare saldo e acconto il 30 giugno 2021 devono pagare la seconda rata entro venerdì 16 luglio.

Per i versamenti con maggiorazione dello 0,4% di Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive, l’ultimo giorno utile è proprio venerdì 30 luglio.

Scadenza ben più ravvicinata per i datori di lavoro domestico, chiamati a pagare la seconda rata dei contributi in favore di colf e badanti entro lunedì 12 luglio 2021.

Non è invece una deadline tassativa quella che riguarda il modello 730 del 2021. La dichiarazione va inviata entro il 30 luglio al Fisco o all’intermediario (Caf, commercialista o consulente del lavoro) solo se si vuole ottenere il rimborso nella busta paga o nella pensione di agosto o al massimo di settembre. In generale, la scadenza per la dichiarazione dei redditi (modello 730 e modello unico) è fissata al 30 settembre.

Infine, sempre entro il 30 luglio, i contribuenti che hanno più di 75 anni e rispettano i requisiti per l’esenzione dal canone Rai devono presentare la domanda in relazione al secondo semestre.