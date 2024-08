Saras passa a Vitol: Varas supera il 50% del capitale e riaprirà Opa dal 20 al 26 agosto

La raffineria Saras passa da Moratti all’olandese Vitol grazie a Varas, che ha acquisito il 51,07% delle azioni. Resta ancora molta liquidità, possibile fusione in vista

La famiglia Moratti cede ufficialmente il controllo di Saras alla società olandese Vitol. L’operazione è stata possibile grazie a Varas, che ha superato il 50% del capitale sociale di Saras con un’offerta pubblica di acquisto, arrivando al 51,07% delle azioni. Tuttavia, rimangono ancora molte azioni sul mercato, e non si esclude la possibilità di una fusione per incorporazione.

Vitol supera il 50% del capitale di Saras

Grazie all’Opa, il veicolo di Vitol ha raccolto adesioni per oltre 19 milioni di azioni di Saras, pari al 2,056% del capitale sociale. A queste si aggiungono le 466 milioni di azioni già detenute, che corrispondono al 49,015% del capitale della società energetica dei Moratti. In totale, ora detiene il 51,07% del capitale sociale di Saras, il che le garantisce la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee societarie.

Il termine per aderire all’offerta è fissato al 9 agosto 2024, ma, avendo già superato il 50%, il periodo di adesione sarà esteso dal 20 al 26 agosto 2024. Questo darà agli azionisti un’ulteriore possibilità di vendere le loro azioni.

Varas punta ad acquisire completamente Saras e, se necessario, a procedere con il delisting dalla Borsa di Milano. Come indicato nel documento d’offerta approvato da Consob, se l’Opa non dovesse raggiungere gli obiettivi prefissati, Varas potrebbe considerare alternative come una fusione con Saras.