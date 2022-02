Sanremo, Festival da “Brividi”: vincono Mahmood e Blanco. Ascolti da record

I due cantanti vincono la 72esima edizione di Sanremo con “Brividi” – Al secondo posto Elisa e al terzo Gianni Morandi – Amadeus si supera ancora negli ascolti: lo share sfiora il 65%

Mahmood e Blanco vincono la 72esima edizione del Festival di Sanremo con “Brividi”, la ballad romantica scritta da entrambi gli artisti insieme a Michelangelo (compositore e produttore). L’argento lo vince Elisa – tornata alla kermesse canora dopo 21 anni – con “O forse sei tu” e il bronzo Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”. È il televoto a decretare il podio (con il 34%) mentre la vittoria viene consacrata dalla combinazione di pubblico, sala stampa, tv, radio e web (33%) e giuria demoscopica (33%).

In testa alla classifica sin dalla prima serata, la vittoria di Mahmood e Blanco non è stata di certo una sorpresa: la loro ballad è una delle canzoni più ascoltate di sempre in un solo giorno in Italia la quinta più ascoltata nella “Top 50 Global” di Spotify. Impresa che solo i Maneskin prima di loro sono riusciti a piazzarsi nella Top 50 con i brani “Zitti e buoni”, “I wanna be your slave” e “Beggin”.

L’artista milanese con origine egiziane Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è alla sua terza vittoria al Festival, dopo quella del 2019 con “Soldi” e a Sanremo Giovani nel 2018. Ha pubblicato due dischi, entrambi ben accolti dal pubblico: Gioventù Bruciata, nel 2019, e Ghettolimpo, nel 2021. Invece, il diciottenne bresciano, Riccardo Fabbriconi in arte Blanco, è uno degli artisti maschi più giovani ad aver mai vinto il Festival. La scorsa estate ha avuto successo con il suo album di debutto, Blu Celeste.

Negli ultimi minuti prima della proclamazione dei vincitori della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, Amadeus ha presentato altri vincitori: dopo 25 anni Massimo Ranieri è tornato sul palco dell’Ariston e si è aggiudicato il Premio della Critica Mia Martini (secondo posto Giovanni Gruppi e terzo Elisa). Mentre Gianni Morandi il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla (secondo posto per Elisa e terzo per Mahmood&Blanco). Elisa si aggiudicata il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Infine, Fabrizio Moro ha portato a casa il Premio Sergio Berdotti per il migliore testo.

La classifica finale di Sanremo 2022

Mahmood e Blanco – Brividi Elisa – O forse sei tu Gianni Morandi – Apri tutte le porte Irama – Ovunque sarai Sangiovanni – Farfalle Emma – Ogni volta è così La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Dargen D’Amico – Dove si balla Michele Bravi – Inverno dei fiori Matteo Romano – Virale Fabrizio Moro – Sei tu Aka 7even – Perfetta così Achille Lauro – Domenica Noemi – Ti amo non lo so dire Ditonellapiaga con Rettore – Chimica Rkomi – Insuperabile Iva Zanicchi – Voglio amarti Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Highsnob e Hu – Abbi cura di te Yuman – Ora e qui Le Vibrazioni – Tantissimo Giusy Ferreri – Miele Ana Mena – Duecentomila ore Tananai – Sesso occasionale

Quante persone hanno visto Sanremo 2022?

Per il terzo anno nelle vesti di conduttore e direttore artistico Amadeus porta a casa risultati da record, anche rispetto alle due precedenti edizioni: nella prima serata del 2021 Amadeus aveva ottenuto lo share del 46.6% e 8.363.000 spettatori. Invece, quest’anno gli spettatori sono stati 10.911.000 e lo share del 54%. Era dal 2005 che la media di share al suo debutto non superava il 54%, a quel tempo condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini.

Ancora meglio la seconda serata con 11.320.000 spettatori e uno share del 55,8%. Nel 2021 lo share era stato del 42.1% con 7.586.000 spettatori. Un leggero calo nella terza con 9.360.000 spettatori, pari al 54.1% di share ma sempre meglio dello scorso anno con uno share di 44.3% e 7.653.000 spettatori. La quarta serata, quella delle cover, vola al 60.5% di share e 11.378.000 spettatori. Nel 2021 gli spettatori erano stati 8.014.000 e lo share del 44.7%.

Ma è la quinta serata ad entrare negli annali con una media del 64,9% di share e 13.380.000 spettatori incollati alla tv. L’anno scorso ad assistere alla vittoria dei Maneskin con “Zitti e buoni” furono 10 milioni 715 mila spettatori con il 53.5% di share. Dati solo leggermente inferiori rispetto al 2020, quando i telespettatori furono 11 milioni 477 mila, con uno share del 60.6%.