Salone del Mobile rinviato a giugno

La fiera milanese slitta di due mesi a causa dell’emergenza coronavirus – Molte altre manifestazioni rischiano lo stesso destino, compreso il Salone dell’Auto di Ginevra – La regione Lombardia ha già annullato tuute le fiere di questi giorni e rinviato Mido, My Plant e MCE Mostra Convegno Expoconfort – La Fiera di Bologna ha fatto slittare a giugno Cosmoprof

Il Salone del Mobile è rinviato dal 21-26 aprile al 16-21 giugno. Nessun annullamento, dunque, come pure qualche quotidiano aveva ipotizzato. La cancellazione avrebbe causato un danno di almeno 120 milioni di euro. La decisione di rimandare (e quindi di salvare) il Salone del Mobile è stata presa martedì 25 febbraio, durante un Cda animato e segnato dal brutale effetto-coronavirus.

L’annullamento è stato del tutto escluso perché – come avevano sottolineato organizzatori, aziende, operatori e perfino il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – avrebbe creato un danno di notevole entità all’immagine della Fiera e del made in Italy.

“Sto chiedendo un grande sforzo agli amici di Federlegno Arredo e del Salone del Mobile – ha detto Sala – e una prova di fiducia nei confronti della città. Mi rendo conto che ora si devono chiamare i partecipanti e i visitatori di tutto il mondo, ma noi saremo al vostro fianco”.

Anche la Cina, a causa dei gravi ritardi che hanno pregiudicato il contenimento degli effetti del virus, sta pesantemente pagando nel ricco settore delle fiere, con una serie di annullamenti o rinvii, come quello del grande Design Shanghai 2020 che da marzo passa a maggio (si svolgerà dal 26 al 29 maggio).

Tornando in Italia, la Regione Lombardia ha deciso di annullare tutti gli eventi e le fiere previste nella settimana dal 24 febbraio al primo marzo. Sono già stati rinviati il Mido (occhialeria, settore vitale per l’economia), My Plant (il mondo del “verde”) e MCE Mostra Convegno Expocomfort (climatizzazione, riscaldamento termoidrosanitaria) riprogrammata per l’8-11 settembre.

La Fiera di Bologna ha dovuto invece trasferire Cosmoprof (una fiera specializzata di rilievo mondiale) da metà marzo a giugno, dal 11 al 15. E infine molti produttori di auto si stanno chiedendo cosa accadrà al GIMS, il Salone dell’Auto di Ginevra, che dovrebbe svolgersi dal 5 al 15 marzo e che sarà molto probabilmente rinviato. Anche se il Palaexpo di Ginevra, l’organizzatore dell’evento, ha messo in atto un’operazione massiccia per la sanificazione del salone e rigidissime regole per espositori e visitatori. Ma già, all’orizzonte, si intravvedono defezioni molto importanti dalla Corea, dall’Italia e dalla Germania.