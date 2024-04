Salone del Mobile di Milano supera i 360 mila visitatori: è stata un’edizione record

Trionfo per la 62° edizione del Salone del Mobile di Milano. Claudio Feltrin, Presidente FederlegnoArredo: “le aziende e la filiera del legno-arredo il motore economico di questo ennesimo successo

Si è conclusa con un grande successo la sessantaduesima edizione del Salone del Mobile di Milano. L’affluenza ha superato i 360.000 visitatori, registrando un aumento del 17,1% rispetto all’anno precedente e stabilendo così un nuovo record. L’interesse internazionale è stato confermato dall’aumento del 54% degli arrivi dall’estero.

Con 1.950 espositori provenienti da 35 Paesi, di cui 185 erano nuovi o tornati a Milano, l’evento ha ottenuto un ottimo risultato anche per quanto riguarda la partecipazione degli operatori, che ha registrato un aumento del 26,8%, di cui il 65,8% proveniente dall’estero.

Feltrin, Presidente FederlegnoArredo: “Edizione eccezionale, premiato il lavoro di un anno”

“È stata un’edizione davvero eccezionale che premia lo straordinario lavoro portato avanti dagli espositori in un anno. Ancora una volta gli imprenditori hanno accettato la sfida e dopo ben 62 anni, possiamo dire con certezza di essere i leader indiscussi, capaci di attrarre nei padiglioni di Fiera Milano, Rho il design di tutto il mondo, confermando il Salone di Milano come la fiera di settore più importante a livello internazionale. Il segreto? Genio, visione, determinazione e quell’irripetibile “artigianalità industriale” che solo i nostri prodotti sanno esprimere. Sono le aziende e la filiera del legno-arredo il motore economico di questo ennesimo successo di cui andiamo orgogliosi e che è nostro dovere continuare a valorizzare, quale espressione del grande sistema che è il design italiano. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo consapevoli che il Salone del Mobile.Milano è prima di tutto una fiera di business che consente, anche ai più piccoli, di mostrarsi a un pubblico così vasto e specializzato, che difficilmente sarebbero in grado di raggiungere singolarmente” ha affermato Claudio Feltrin, Presidente di FederlegnoArredo.