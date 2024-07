Saldi estivi 2024: dalla Lombardia alla Campania ecco le date. A luglio torna anche il Prime Day di Amazon

I patiti dello shopping sono in trepidazione: iniziano i saldi estivi in tutta Italia. Anche se la data di inizio è la stessa per tutte le regioni, modalità, durata e conclusione variano secondo le disposizioni locali. Ma c’è di più: in arrivo anche il Prime Day di Amazon

L’estate è arrivata e con essa l’atteso inizio dei saldi estivi 2024, fissato per sabato 6 luglio. Da quel giorno, in tutto il paese partiranno le promozioni su una vasta gamma di prodotti, che spaziano dall’abbigliamento alle calzature, dagli articoli tecnologici ai complementi d’arredo. Negli store e nei grandi magazzini, migliaia di clienti si preparano a cacciare l’affare perfetto, cercando quel capo d’abbigliamento o quell’oggetto tanto desiderato a prezzi scontati. È importante notare che mentre il 6 luglio rappresenta l’inizio dei saldi in tutte le regioni italiane, le modalità e la durata degli sconti potrebbero variare in base alle regioni.

Non solo nei negozi fisici, ma anche online i saldi estivi sono un’opportunità imperdibile. Gli store online daranno il via alle loro offerte lo stesso giorno dei saldi tradizionali, con la possibilità di trovare promozioni vantaggiose. Alcuni e-commerce potrebbero addirittura anticipare sconti per chi è iscritto alla newsletter o possiede tessere fedeltà.

Amazon, invece, riserva martedì 16 e mercoledì 17 luglio per il suo famoso Prime Day, due giorni di offerte e promozioni esclusive per i membri Prime. Inoltre, per festeggiare il decimo anniversario di questo evento di successo, si terrà il Prime Day Festival in Puglia dal 12 al 14 luglio, con musica, sport e tanto intrattenimento.

Saldi estivi 2024: dalla Lombardia alla Campania, ecco date e durata

Dalla Lombardia alla Campania, dalla Toscana fino alla Sicilia e alla Sardegna, i saldi estivi rappresentano l’opportunità perfetta per acquistare una vasta gamma di prodotti a prezzi ridotti. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle possibili truffe: mantenere alta la guardia è essenziale per evitare acquisti non convenienti. Ma quanto durano? Ecco il calendario dei saldi regione per regione:

Regione Inizio e fine dei saldi Campania 6 luglio – 3 settembre Abruzzo 6 luglio – 3 settembre Basilicata: 6 luglio – 6 settembre Calabria 6 luglio – 4 settembre Emilia Romagna 6 luglio – 3 settembre Friuli Venezia Giulia 6 luglio – 30 settembre Lazio 6 luglio – 17 agosto Liguria 6 luglio – 19 agosto Lombardia 6 luglio – 3 settembre Marche 6 luglio – 31 agosto Molise 6 luglio – 3 settembre Piemonte 6 luglio – 31 agosto Puglia 6 luglio – 15 settembre Sardegna 6 luglio – 3 settembre Sicilia 6 luglio – 15 settembre Toscana 6 luglio – 3 settembre Umbria 6 luglio – 3 settembre Valle d’Aosta 6 luglio – 30 settembre Veneto 6 luglio – 31 agosto Provincia autonoma di Bolzano date scelte autonomamente dai commercianti Provincia autonoma di Trento date scelte autonomamente dai commercianti

Regole per negozianti e clienti durante i saldi

Confcommercio ricorda alcune regole importanti a tutela sia dei negozianti che dei clienti:

Caratteristiche dei Capi in Saldo: i capi proposti in saldo devono essere di carattere stagionale o di moda e suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Prezzi e Sconti: è obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita, cioè il prezzo più basso applicato ai consumatori nei trenta giorni precedenti l’inizio dei saldi. Devono essere chiaramente mostrati anche lo sconto applicato e il prezzo finale scontato. Prova dei Capi: la possibilità di provare i vestiti prima dell’acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante. Cambi e Resi: la possibilità di cambiare il capo dopo l’acquisto è generalmente a discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In caso di prodotto danneggiato o non conforme, il negoziante è obbligato a effettuare la riparazione o la sostituzione del capo. Se ciò risulta impossibile, si può richiedere una riduzione del prezzo o la restituzione del denaro. Il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta. Pagamenti: i negozianti devono accettare pagamenti con carte di credito e altri strumenti digitali. I negozianti che accettano solo contanti possono essere sanzionati.

Saldi estivi 2024 online, quando è il Prime Day di Amazon?

Anche il 6 luglio, scelto dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, segnerà l’inizio dei saldi online. La durata prevista è di circa sei settimane, durante le quali i negozi sono obbligati a indicare chiaramente il prezzo originale degli articoli, quello finale e la percentuale di sconto applicata. Nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, sono vietate le vendite promozionali, pena sanzioni.

Storia diversa per Amazon: il Prime Day 2024 inizia alla mezzanotte del 16 e termina alle 23:59 del 17, offrendo 48 ore consecutive di sconti. La formula rimane la stessa: l’evento è dedicato agli utenti Amazon Prime, che beneficiano di consegne rapide, accesso ai contenuti di Amazon Prime Video e molti altri vantaggi.

Non è necessario essere membri di Amazon Prime da tempo per usufruire degli sconti. Basta iscriversi su amazon.it/prime e seguire le istruzioni. L’abbonamento costa 49,90 euro all’anno o 4,99 euro al mese, con un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i nuovi utenti. Gli studenti possono iscriversi a Prime Student a 24,95 euro all’anno o 2,49 euro al mese, con un periodo di prova gratuito di 90 giorni.

Prepararsi per il Prime Day è fondamentale: è consigliabile creare una lista dei desideri e monitorare le offerte disponibili per assicurarsi di fare acquisti convenienti e ragionati. Presto sarà disponibile una guida con i migliori prodotti da acquistare durante il Prime Day 2024.