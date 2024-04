Salario decente: cos’è, a quanto ammonta e perché Michelin ha deciso di introdurlo

Il gruppo di pneumatici Michelin ha annunciato l’introduzione di un “salario decente” per i suoi 132mila dipendenti. In arrivo anche una base di protezione universale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Salario decente. È così che Michelin, storico produttore francese di pneumatici, ha definito l’introduzione di una remunerazione equivalente al “living wage” per una famiglia di 4 persone. Annunciato anche l’arrivo di una ”base di protezione sociale universale’‘. Le novità varranno per tutti i 132.000 dipendenti del gruppo in Francia e nel mondo.

Che cos’è il salario decente

Il gruppo Michelin parte da una considerazione: “il salario minimo francese è insufficiente”. Su questa base, la società ha deciso di garantire ai suoi dipendenti uno stipendio equivalente al living wage, così come definito dal Patto Mondiale delle Nazioni Unite. Un salario minimo che consentirà ad ogni lavoratore di “sopperire ai bisogni essenziali” di una famiglia di quattro persone (alimentazione, trasporti, istruzione, spese sanitarie) ma anche di accumulare risparmi e acquistare beni di consumo.

“È un impegno logico rispetto a tutti i dipendenti del gruppo”, ha spiegato all’agenzia France Presse l’amministratore delegato di Michelin, Florent Menegaux, aggiungendo che i dipendenti “consacrano del tempo a svilupparsi e a sviluppare l’azienda e noi, in cambio, gli diamo i mezzi come minimo per una famiglia di quattro persone – due genitori e due figli – in modo che un solo stipendio consenta di procurarsi un alloggio, cibo, ma anche svago, un pò di risparmi…”.

A quanto ammonta il salario decente?

Il living wage non è lo stesso ovunque, anzi. In un Paese come Francia, la cifra di questo salario decente varia da luogo a luogo. A Parigi, per esempio, è di 39.638 euro lordi all’anno, nella sede centrale di Clermont-Ferrand, cittadina molto meno dispendiosa della capitale, si scende a 25.356 euro. “Il salario minimo in Francia non è sufficiente agli occhi di Michelin per rispondere a ciò che riteniamo un salario decente”, sottolinea Ménégaux citato dalla stampa francese. Oltralpe il salario minimo è di 21.203 euro lordi all’anno.

Gli stipendi italiani

Michelin non ha fornito i dati sull’Italia, dove l’azienda ha circa 3.200 dipendenti. Secondo le stime fornite da Florianne Viala, direttrice delle remunerazioni del gruppo, “In media, il salario decente rappresenta tra 1,5 e 3 volte il salario minimo” del Paese o del settore interessato. Nel caso del settore della gomma e della plastica, in Italia il minimo retributivo ammonta a circa 1.530 euro. Stando a Viala, il salario dignitoso per i dipendenti Michelin dovrebbe dunque aggirarsi tra i 2.300 e i 4.500 euro.

La protezione sociale universale

Al salario decente si aggiungerà una ‘‘base di protezione sociale universale”, che consiste in un congedo di maternità di almeno 14 settimane e un congedo di paternità di quattro settimane retribuite al 100%. Non solo, in caso di decesso di un dipendente del gruppo, alla famiglia verrà erogata un’indennità “”pari ad almeno un anno di stipendio reale e di una pensione scolastica per i figli fino al termine degli studi superiori e qualunque sia l’anzianità del dipendente”. Infine, sarà garantita “una copertura sanitaria che copra non solo il ricovero o le emergenze ma anche l’assistenza alla maternità, le visite e le cure ambulatoriali”.