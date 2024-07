Saipem si rafforza in Medio Oriente: la società si aggiudica 2 progetti off shore in Arabia Saudita da 500 milioni

I due progetti rientrano nell’ambito del long-term agreement in vigore con Saudi Aramco. Il primo riguarda il giacimento di Abu Safa, il secondo i giacimenti Berri e Manifa. Il titolo sale in Borsa

Saipem si rafforza in Medio Oriente. La società ha infatti annunciato di essersi aggiudicata due progetti offshore in Arabia Saudita nell’ambito del Long-Term Agreement (LTA) in vigore con Saudi Aramco. L’importo complessivo dei due progetti è di circa 500 milioni di dollari e il titolo festeggia in Borsa segnando una delle migliori performance del Ftse Mib con un rialzo dell’1,83% a 2,397 euro per azione. Da inizio anno, il titolo guadagna oltre il 60% del suo valore.

Saipem: i due progetti

Nell’ambito del primo progetto, Saipem si occuperà dell’ingegneria, dell’approvvigionamento, della costruzione e dell’installazione (Epci) di una trunkline di greggio di circa 50 km con un diametro di 42′ per il giacimento di Abu Safa, mentre le attività relative al secondo progetto riguardano i programmi di mantenimento della produzione dei giacimenti Berri e Manifa. “L’aggiudicazione di questi progetti, consolida ulteriormente il posizionamento di Saipem in Medio Oriente”, sottolinea la società guidata da Alessandro Puliti in una nota.

Novità anche Azerbaijan

L’annuncio dei due progetti in Arabia Saudita segue a stretto giro quello di venerdì 12 luglio, quando Saipem ha reso noto di aver firmato un accordo di tre anni (con possibilità di estensione per ulteriori 2 anni) con Bp per le attività offshore in Azerbaijan da 250 milioni di dollari.

Secondo gli analisti di Equita “la notizia migliora la visibilità delle stime di raccolta ordini per il 2024”. In particolare, secondo i broker, i due contratti (Aramco e Bp) rappresentano il 10% della raccolta ordini stimata per il 2024 per l’E&C offshore (divisione Asset Based Services) ovvero il 6% della raccolta complessiva di gruppo.

“Stimiamo che la divisione Abs abbia raggiunto i 6,4 miliardi di raccolta ordini dall’inizio dell’anno, rispetto ai 7 miliardi stimati nel 2024”. Appaiono invece “più scariche” le divisioni EC e DO sul fronte della raccolta ordini. Data la tipologia di attività, “stimiamo che i progetti di Aramco aggiudicati possano avere una marginalità inferiore alla media della divisione Abs (range HSD fino al 10% rispetto alla media di circa l’11%), mentre quello di BP dovrebbe essere ragionevolmente superiore alla media”.