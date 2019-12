Saipem: contratti per 1,7 miliardi, il titolo corre

Le nuove commesse riguardano attività onshore e offshore in Norvegia, Romania, Bolivia, Perù, Angola e Medio Oriente – Azioni controcorrente a Piazza Affari

Il Natale porta buone notizie in casa Saipem: la società del petrolio si è aggiudicata nuovi contratti ed estensioni di contratti esistenti nel drilling onshore e offshore per un valore complessivo di circa 1,7 miliardi di dollari. Sulla scia dell’annuncio, a metà mattina il titolo in Borsa di Saipem sale del 2,6%, a 4,4 euro, mettendo a segno il miglior rialzo del Ftse Mib. Negli stessi minuti, il listino principale di Piazza Affari viaggia in rosso dello 0,6%.

Nel dettaglio, le nuove commesse onshore riguardano 19 impianti di perforazione nel Medio Oriente, con potenza tra i 1500 ed i 2000 cavalli, ed hanno durata compresa tra i tre e i 10 anni. Inoltre, Saipem ha siglato nuovi contratti ed estensioni di altri già esistenti in Bolivia, Perù e Romania.



Per quanto riguarda invece l’offshore, le nuove commesse riguardano attività in Norvegia e in Angola.

“L’acquisizione di questi contratti dimostra la solidità ed affidabilità delle performance operative delle nostre divisioni drilling. Saipem così rafforza ulteriormente la propria pluriennale presenza in aree strategiche del mondo”, ha commentato Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem.