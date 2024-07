Ryanair: utili quasi dimezzati nel trimestre e tariffe medie più basse del previsto. I passeggeri aumentano, ma il titolo crolla in Borsa

Nell’anno finanziario l’utile è sceso a 360 milioni. Pesano anche la Pasqua anticipata e l’aumento dei costi operativi. L’Ad O’Leary: “Tariffe più basse anche in estate”

Utili quasi dimezzati per Ryanair nel primo trimestre dell’anno finanziario cominciato il 1° aprile a causa di tariffe inferiori al previsto, ma anche di un calendario sfavorevole che ha fatto cadere la Pasqua il 31 di marzo, facendola coincidere con la chiusura dell’esercizio 2023-2024. A Dublino il titolo della compagnia aerea irlandese ha aperto in ribasso di oltre 11 punti percentuali e a metà mattinata segna -12,59% a 14,38 sterline.

La trimestrale Ryanair

I primi tre mesi dell’esercizio 2024-2025 si sono chiusi per Ryanair con un utile al netto delle imposte pari a 360 milioni di euro, in calo del 46% rispetto ai 663 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. A contribuire al crollo è il ribasso delle tariffe medie per passeggero, diminuite nel trimestre del 15%. La compagnia, ha spiegato l’amministratore delegato Michael O’Leary in una nota è stata costretta ad attuare una “più impegnativa politica di prezzi rispetto a quanto previsto in precedenza”, per sostenere la domanda.

Andando avanti coi dati, nei tre mesi i ricavi sono stati pari a 3,63 miliardi, sostanzialmente stabile (-1%) rispetto allo scorso anno nonostante l’aumento del 10% dei passeggeri trasportati, arrivati a quota 55,5 milioni. A pesare sui risultati anche l’aumento dei costi operativi, pari a +11%. “Sebbene il traffico sia aumentato del 10% a 55,5 milioni” di passeggeri, ciò è avvenuto al costo di sconti più elevati del previsto”, ha sottolineato la compagnia.

L’Ad O’Leary: “Prezzi più bassi anche in estate”

“Sebbene la domanda del secondo trimestre sia forte, i prezzi rimangono più bassi di quanto ci aspettassimo e ci aspettiamo che le tariffe del secondo trimestre siano sostanzialmente più basse rispetto all’estate scorsa”, ha detto ancora l’amministratore delegato Michael O’Leary.

Per l’intero anno finanziario, Ryanair prevede una crescita del traffico dell’8%, pari a 200 milioni di passeggeri, a condizione che non subisca ulteriori ritardi nelle consegne dei nuovi aerei Boeing.