Roma, l’effetto Mourinho continua: in Borsa pioggia di acquisti

Dopo il +21% registrato nel giorno dell’annuncio dell’arrivo dell’allenatore portoghese il titolo della Roma continua a correre e la capitalizzazione di Borsa tocca un massimo di 230 milioni di euro

Continua il rally dell’AS Roma in Borsa. L’effetto Mourinho non si placa e anche oggi a Piazza Affari è pioggia di acquisti. A metà mattinata le azioni guadagnano l’11,27% a 0,355 euro dopo aver toccato un massimo intraday di 0,374 euro. Il 4 maggio, giorno in cui la Roma ha annunciato di aver firmato un contratto da 7 milioni l’anno più bonus con l’allenatore portoghese, il titolo ha guadagnato oltre il 21% del suo valore.

La Borsa non solo apprezza la novità, ma è già proiettata verso la prossima stagione, dopo i risultati deludenti arrivati negli ultimi mesi dalla squadra guidata da Fonseca, sublimati nella disfatta in semifinale di Europa League contro il Manchester United, persa per 6-2, e dalle due sconfitte consecutive contro Cagliari e Sampdoria.

Sotto il profilo finanziario, almeno, sembra tutto dimenticato. L’effetto Mourinho sta avendo ripercussioni anche sulla capitalizzazione di Borsa della Roma che in sole due sedute è cresciuta di quasi 60 milioni di euro, salendo dai 166 milioni precedenti all’annuncio ai 224 milioni odierni dopo aver toccato un massimo di 230 milioni.

Il mercato apprezza il colpaccio portato a casa dalla nuova gestione targata Friedkin, considerandolo un ottimo punto di partenza in vista del prossimo campionato. Da sottolineare che negli ultimi sei mesi le azioni della società capitolina hanno registrato un rialzo che sfiora il +140%. Una promozione su tutta la linea per Mourinho, ma anche per la nuova proprietà statunitense.