Roma: l’Ad Lina Souloukou si è dimessa. Dopo l’esonero di De Rossi era finita sotto scorta

Ancor prima della contestazione dei tifosi in programma per il pomeriggio, Souloukou annuncia l’addio alla Roma. Per i tifosi era lei la responsabile dell’esonero di De Rossi

Non si placa la tempesta attorno alla AS Roma che ha fatto seguito al clamoroso esonero di Daniele De Rossi. E a saltare stavolta è una testa eccellente: l’amministratrice delegata della società Lina Souloukou si è dimessa ancor prima della contestazione dei tifosi in programma per domenica pomeriggio in parallelo al match Roma-Udinese.

L’annuncio della Roma

“L’AS Roma comunica che l’amministratore delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”. Questo quanto si legge nella nota pubblicata dalla società.

Souloukou lascia il ruolo di Ceo dopo un anno e mezzo, durante il quale aveva cercato di rimettere in sesto le casse del club, attuando una forte spending review.

La decisione della manager arriva dopo giorni complicatissimi, in cui l’ormai ex Ad giallorossa è stata considerata la principale responsabile della cacciata di Daniele De Rossi a sole quattro giornate dall’inizio del campionato, in cui la Roma ha racimolato tre pareggi e una sconfitta. Ai supporters giallorossi non sono andati giù né la scelta della società, né le modalità con cui è stata realizzata, considerate irrispettose nei confronti di una bandiera come De Rossi.

Dopo giorni di striscioni, minacce e accuse sui social, sabato Souloukou era stata posta sotto tutela dalle forze di Polizia.