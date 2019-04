Roma: domenica 28 torna #Vialibera per bici e pedoni

Questa domenica a Roma la seconda edizione di #Vialibera dalle 10 alle 18 – Ecco le strade interessate.

Domenica 28 aprile torna l’appuntamento con #Vialibera a Roma. Un anello stradale di 15 chilometri che dalle 10 alle 18, sarà dedicato a pedoni e ciclisti. Questa sarà la seconda edizione, le date successive saranno il 12 maggio e il 16 giugno 2019. Le strade del circuito ciclo-pedonale resteranno chiuse per l’intera giornata. Le strade interessate saranno: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto.

Lungo il percorso sono previsti ulteriori eventi, attività e feste di quartiere organizzati dalle attività commerciali e dai vari punti di interesse (palazzi storici, scuole, istituti di cultura) che andranno ad arricchire il cammino. L’obiettivo del Comune è di “rafforzare un nuovo approccio culturale alla mobilità e un nuovo uso della strada, a misura d’uomo e a salvaguardia delle utenze più deboli”.