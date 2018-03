Roma, col Toro una vittoria che vale il triplo

Battendo per 3 a 0 il Torino, la Roma ha blindato il terzo posto in classifica, si è consolidata nella zona Champions e ha ritrovato il morale giusto per l’incontro di ritorno contro lo Shakhtar – Di Manolas, De Rossi e Pellegrini i gol del successo, anche se il Toro non ha così demeritato.

La Roma mette la freccia. Il successo sul Torino ha una valenza positiva addirittura tripla: terzo posto blindato, zona Champions anche indipendentemente da Lazio e Inter, morale alle stelle in vista del ritorno con lo Shakhtar. Il venerdì dei giallorossi, insomma, è decisamente positivo, merito di un 3-0 forse bugiardo ma comunque importantissimo sia per il presente che per il futuro. Sulla prestazione, invece, si potrebbe anche discutere ma il risultato, si sa, è sempre ciò che conta di più: e allora spazio alla gioia di un successo tanto delicato quanto pesante, ancor più in previsione di una Champions che potrebbe portare la squadra a un qualcosa di storico. “Lo Shakhtar è un’ottima squadra ma noi giocheremo in dodici – il commento di Di Francesco. – A questo però penseremo solo tra qualche ora, intanto godiamoci il successo sul Torino. Nel primo tempo ha giocato meglio di noi, poi nella ripresa l’abbiamo sbloccata e lì è svoltata la partita”. Il tecnico giallorosso riconosce le difficoltà di una serata finita in festa ma passata sul filo del rasoio, molto più di quanto non dica il risultato finale. Pronti via ed e sono i granata a rendersi pericolosi, non una ma svariate volte.

La squadra di Mazzarri gioca bene e conquista la supremazia del campo in virtù di un dominio sia fisico che tattico, tanto che solo uno strepitoso Alisson (come sempre, del resto) evita non uno ma ben due gol al passivo già nei primi 45’ (bellissime le parate su Iago Falque e Acquah). Nella ripresa però cambia tutto e la Roma ribalta l’inerzia alzando ritmo e baricentro, portando così maggior pressione nell’area del Toro. L’equilibrio resta tale fino al 55’, poi Manolas trova l’incornata giusta e i giallorossi passano in vantaggio, indirizzando, di fatto, gioco, partita e incontro. Da lì in poi infatti i granata sono letteralmente scomparsi dal campo e i successivi gol della Roma sono arrivati come logica conseguenza. Prima De Rossi (73’, spaccata sul filo del fuorigioco), poi Pellegrini (93’, contropiede finalizzato alla perfezione) hanno chiuso e arrotondato una partita già indirizzata verso la Capitale e conclusasi così con un netto 3-0. Troppo per quanto visto sul campo ma la vittoria è meritata: le grandi squadre sanno soffrire e accelerare a piacimento, con buona pace di critica e avversari. Con questi 3 punti Roma sogna la Champions e lancia la sfida allo Shakhtar, oltre che a Lazio e Inter: perché ad oggi le strade che portano alla gloria sono molteplici e la squadra di Di Francesco non vuole lasciarne incompiuta nessuna.