Roger Federer, i suoi cimeli del tennis in asta a beneficio della Roger Federer Foundation

Per aiutare a raccogliere fondi, Federer offre parte della sua collezione di cimeli del tennis in due vendite da Christie’s. L’asta dal vivo si svolge presso King Street a Londra il 23 giugno, mentre l’asta online si svolge dal 23 giugno al 14 luglio

La Roger Federer Foundation fondata nel 2003, ha come missione quella di dare ai bambini vulnerabili dell’Africa meridionale e della Svizzera l’accesso a un’istruzione di qualità.

L’asta prevede un primo lotto che contiene 20 lotti, ciascuno collegato a uno dei punteggi dei trionfi del Grande Slam di Federer. Quest’ultimo è composto da 300 lotti a prezzo più accessibile, collegati alle partite giocate in tutto il mondo dal 2000 ad oggi. (Quasi tutti i cimeli sono stati firmati.)

“Ho iniziato a conservare questi oggetti sin dai primi giorni [in poi]”, dice Federer, “con la speranza di, un giorno, fare qualcosa che possa aiutare a fare la differenza nel mondo. “Ogni oggetto [mi ricorda] i grandi momenti della mia carriera finora… Sento che ora è il momento giusto per tenere un’asta da Christie’s, con tutti i proventi a beneficio della Roger Federer Foundation”.

All’età di 14 anni, Roger Federer è diventato il campione di tennis junior della Svizzera. Da allora il ragazzo di Basilea non ha mai smesso di vincere, diventando un’icona sportiva e battendo record a bizzeffe lungo la strada. Nell’era Open – dal 1968 – nessun uomo ha vinto più titoli di Wimbledon in singolare degli otto di Federer; né, al momento della stesura, più trofei del Grande Slam rispetto ai 20 di Federer. Nel 2018, è diventato il giocatore più anziano ad essere mai stato classificato n.1 al mondo, all’età di 36 anni. Al di là dei record, delle vittorie e della resistenza per rimanere al vertice del tennis mondiale per due decenni è uno stile di gioco così aggraziato che piace ben oltre i fan del tennis. Il romanziere premio Nobel J.M. Coetzee ha descritto l’esperienza di guardare Federer come “come una risposta a capolavori d’arte”.