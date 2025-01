Riscatti polizze vita alle stelle nel 2023: i risparmiatori scelgono alternative più redditizie. Lo studio Ivass

Nel 2023 i riscatti delle polizze vita sono balzati del 59%, toccando 85 miliardi di euro, spinti da tassi in crescita e inflazione. Lo studio dell’Ivass mostra che i risparmiatori, più reattivi nel canale bancario, hanno preferito alternative finanziarie più redditizie

Nel 2023, i riscatti delle polizze vita hanno registrato un’impennata del 59%, raggiungendo i 85 miliardi di euro, un aumento senza precedenti. In risposta a questo trend, l’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha pubblicato uno studio che esamina le cause e le implicazioni per le compagnie assicurative, con un focus particolare sugli effetti di un contesto economico che ha messo alla prova la liquidità delle imprese.

Il contesto economico che ha scatenato il cambiamento

Dopo anni di tassi di interesse bassi, nel 2022 i rendimenti dei titoli obbligazionari a livello globale hanno iniziato a crescere, segnando una svolta nei mercati finanziari. Allo stesso tempo, l’inflazione ha spinto l’indice dei prezzi al consumo in Italia al 8,1%, un aumento significativo che ha reso più difficili le scelte di investimento per i risparmiatori. In questo scenario, l’appeal delle polizze vita è diminuito: con i tassi più alti, gli investitori hanno preferito ritirare i propri fondi per indirizzarli verso alternative più redditizie, come obbligazioni e altri strumenti finanziari.

I numeri che raccontano una crescita senza precedenti

Nel 2023, i riscatti totali sono saliti a 85 miliardi di euro, con un incremento impressionante del 59% rispetto al 2022. Il tasso di riscatto ha toccato il 10,7% per le polizze rivalutabili e l’11,3% per le unit-linked, registrando un aumento di 4,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo riflette la crescente preferenza dei risparmiatori per alternative finanziarie più redditizie. Con un numero di riscatti così alto, le compagnie assicurative si sono trovate ad affrontare difficoltà in termini di liquidità, poiché i premi incassati dai nuovi contratti e gli interessi maturati sui titoli non sono stati sufficienti a coprire l’onere dei riscatti.

I risultati dell’analisi Ivass: come i tassi influenzano le scelte degli assicurati

Lo studio ha confermato che esiste una correlazione significativa tra l’aumento dei tassi di interesse e il tasso di riscatto delle polizze vita. Quando i tassi di rendimento, come quelli dei Btp, salgono, i risparmiatori sono più inclini a riscattare le loro polizze vita per approfittare di rendimenti più elevati su altri strumenti finanziari.

Una scoperta importante riguarda il canale distributivo: le polizze vendute da imprese che utilizzano prevalentemente il canale bancario hanno visto il tasso di riscatto crescere di ben 6,2 punti percentuali nel 2023, rispetto a un più contenuto aumento di 2,5 punti per le polizze vendute attraverso canali tradizionali come agenti, broker e vendite dirette. Questo dato riflette come i risparmiatori che acquistano polizze attraverso il canale bancario siano più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse e quindi più propensi a riscattare le polizze in cerca di alternative più profittevoli.

Un ulteriore aspetto interessante riguarda l’elasticità del tasso di riscatto rispetto ai rendimenti dei Btp: le polizze vendute da banche non proprietarie (non direttamente controllate) hanno visto tassi di riscatto più alti rispetto alle polizze vendute da banche proprietarie, suggerendo che i clienti delle prime sono più propensi a riscattare in cerca di migliori opportunità di rendimento.

Differenze tra prodotti misti e a vita intera

L’analisi ha anche esaminato le differenze tra prodotti misti e a vita intera. Sebbene non ci siano differenze significative nel tasso di riscatto, i dati mostrano che nel 2023 le polizze a vita intera hanno registrato un notevole aumento nei riscatti: il tasso è passato dal 6,4% al 14% (+6,8 punti), mentre le polizze miste sono salite dal 6,9% al 10,4% (+2,6 punti). Questo evidenzia che i contratti a vita intera, meno soggetti a scadenze fisse, sono più vulnerabili alle fluttuazioni di mercato.

Cosa ci aspetta?

Il futuro delle polizze vita è più incerto che mai. Le assicurazioni si trovano ad affrontare un contesto economico incerto, dove i tassi di interesse in aumento, l’inflazione e la concorrenza di strumenti finanziari alternativi minacciano di erodere la loro base di clienti. Con il rischio di liquidità sempre più tangibile, le compagnie devono adattarsi rapidamente a queste nuove dinamiche, trovando modi per fidelizzare i clienti e rispondere alle esigenze di una clientela che ormai guarda più ai rendimenti che alla protezione assicurativa.