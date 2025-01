Revolut lancia il conto deposito con interessi fino al 3% annuo e senza vincoli: ecco come funziona

La banca digitale inglese lancia un conto deposito senza vincoli in Italia, con tassi fino al 3% per chi apre un conto entro il 31 marzo 2024. Gli interessi vengono calcolati quotidianamente e i clienti possono accedere ai fondi in ogni momento senza penali

Revolut, la fintech britannica che ha già conquistato milioni di clienti in Italia, porta una novità nel panorama del risparmio: il conto deposito senza vincoli. A partire dal 28 gennaio, i nuovi clienti che apriranno un conto Revolut entro il 31 marzo 2024, potranno approfittare di un tasso d’interesse annuo lordo fino al 3%, valido fino al 31 maggio 2025. Dopo la scadenza della promozione, il tasso potrebbe essere aggiornato in base alle decisioni della Banca centrale europea, allineandosi alle oscillazioni del mercato.

Conto deposito Revolut: come funziona

Il conto deposito Revolut è pensato per chi desidera una soluzione di risparmio semplice e senza vincoli. Non è necessario un importo minimo per iniziare, mentre il massimo deposito consentito è di 100mila euro. Gli interessi vengono calcolati quotidianamente e accreditati direttamente sul conto, offrendo una trasparenza totale e il pieno controllo dei guadagni, visibili giorno dopo giorno nell’app. I clienti possono accedere ai fondi in qualsiasi momento senza penali.

A seconda del piano scelto, il tasso d’interesse può variare. Gli utenti con il piano Standard o Plus riceveranno un tasso del 2% annuo lordo, mentre i piani Premium e Metal offrono tassi più alti, arrivando fino al 3%. Inoltre, per chi diventa cliente Revolut entro la fine di marzo 2024, è previsto un tasso promozionale del 3%, valido fino al 31 maggio 2025, indipendentemente dal piano scelto.

L’accesso al conto deposito per i clienti esistenti sarà progressivo, e dipende dalla migrazione all’Iban italiano, introdotto a fine 2023. Revolut ha creato una waiting list per agevolare la transizione e consentire agli utenti di essere tra i primi a sfruttare il nuovo servizio.

Come aprire un conto deposito con Revolut

Per aprire un conto deposito senza vincoli con Revolut, è necessario seguire pochi passaggi. Prima di tutto, occorre aggiornare l’app Revolut all’ultima versione disponibile. Successivamente, si deve accedere alla sezione “Conti” all’interno dell’app, selezionare “Aggiungi nuovo“, quindi scorrere fino alla voce “Risparmi e fondi“. Infine, basta scegliere “Conto Deposito senza Vincoli” per completare il processo.

Revolut in Italia: crescita obiettivi futuri

L’introduzione del conto deposito si inserisce in un periodo di forte espansione per Revolut in Italia. La fintech ha recentemente raggiunto i 3 milioni di clienti nel Paese, e ora punta a raggiungere i 4 milioni di clienti entro la fine del 2024. Un risultato straordinario che si inserisce nel quadro di una crescita globale che ha portato l’azienda a superare i 50 milioni di clienti.

Il lancio del conto deposito è solo uno dei passi in un percorso di espansione. Revolut sta cercando di offrire un portafoglio prodotti sempre più ampio, in grado di rispondere alle diverse esigenze dei suoi clienti. Oltre al conto deposito, l’azienda ha recentemente introdotto l’Iban italiano, gli Etf senza commissioni e nuovi strumenti per semplificare la gestione del denaro. In futuro, Revolut prevede di lanciare anche carte di credito e mutui, che potrebbero arrivare in Italia a partire dal 2026, dopo una fase di test in Lituania e Irlanda.

Revolut non si limita a innovare nell’offerta finanziaria, ma investe anche nella sicurezza. Recentemente, l’azienda ha introdotto un sistema di chiamate in-app per migliorare l’assistenza clienti e prevenire truffe di impersonificazione. Questo nuovo servizio aumenta la protezione nelle comunicazioni tra i clienti e l’assistenza, migliorando l’affidabilità del supporto e contrastando le frodi online.