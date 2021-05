Revo: la spac Minali-Costamagna raccoglie 220 milioni, debutto sull’Aim il 26 maggio

L’Ipo della Spac assicurativa ha raccolto 220 milioni dagli investitori istituzionali e professionali e si prepara al debutto sull’Aim in programma per il 26 maggio

Grande successo per Revo, la spac assicurativa guidata dal duo Alberto Minali e presieduta da Claudio Costamagna, rispettivamente ex dg di Generali ed ex presidente di Cdp. Il collocamento delle azioni presso investitori istituzionali e professionali si p concluso con una raccolta superiore alle attese, pari a 220 milioni di euro.

Il risultato diventa ancora più eclatante se si tiene conto della volatilità che ha caratterizzato i mercati azionari nell’ultima settimana borsistica, con gli investitori preoccupati per l’aumento dell’inflazione, ma anche per i saliscendi dei bitcoin. L’offerta è andata incontro a una forte domanda da parte degli investitori, a fronte della quale sono stati accettati ordini sino a 220 milioni, 20 milioni in più rispetto al target iniziale fissato a 200 milioni di euro, sottolinea la società in una nota.

Dopo il successo dell’Ipo, è tutto pronto per il debutto a Piazza Affari. Revo sbarcherà sull’Aim Italia mercoledì 26 maggio. Intesa Sanpaolo e Ubs hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e, insieme a Equita Sim, in qualità di Joint Bookrunner.

Ricordiamo che, lo scorso 10 maggio, giorno del lancio della Spac, ha dichiarato che lo scopo della società sarà quello di “cambiare il paradigma del settore assicurativo, lanciando una gamma di nuovi prodotti nativi digitali con una maggiore trasparenza”. Due gli obiettivi principali: conquistare la leadership del mercato italiano dei rischi speciali per le Pmi che vale oltre 1 miliardo di premi e diventare il primo provider di soluzioni assicurative parametriche.