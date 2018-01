Resto al Sud: bando Invitalia e requisiti per la domanda

Via libera alle domande per la nuova iniziativa di sostegno ai giovani che vogliono aprire un’impresa nel Mezzogiorno – Ecco come funziona l’agevolazione, a chi è rivolta e come presentare la domanda.

Aprire una piccola impresa nel Sud Italia per lavorare e creare lavoro. Un sogno? Finora lo è stato per molti, ma da oggi c’è uno strumento in più per trasformarlo in realtà. Si chiama Resto al Sud, un’iniziativa lanciata dallo Stato a cui ci si può iscrivere da oggi, lunedì 15 gennaio, a partire dalle 12. Ecco una breve guida basata sulle informazioni fornite da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, che gestisce il progetto. COS’È RESTO AL SUD? Resto al Sud mette 1,25 miliardi di euro a disposizione dei giovani che vogliono lanciare nuove attività imprenditoriali nelle otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In sostanza, si può ricevere fino a 50mila euro per avviare un’impresa che produca beni o servizi in vari settori: dal turismo alla ristorazione, dai trasporti all’agricoltura. Sono escluse invece le attività commerciali e quelle dei liberi professionisti. Se la richiesta arriva da più soggetti che hanno già costituito o stanno costituendo una società, il finanziamento può salire fino a 200mila euro, che è anche il valore massimo per i progetti di spesa. COME FUNZIONA L’AGEVOLAZIONE? Le agevolazioni coprono il 100% delle spese, così suddiviso: il 35% a fondo perduto;

il 65% tramite un finanziamento bancario garantito dallo Stato. Traduzione: il credito viene erogato da uno degli istituti che hanno sottoscritto la convenzione tra Invitalia e Abi e non c’è bisogno di presentare particolari garanzie. Il prestito va restituito in otto anni. CHI SONO I DESTINATARI? Possono beneficiare delle agevolazioni di Resto al Sud tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni, purché rispettino alcune condizioni: Avere la residenza in una delle otto regioni del Sud al momento della presentazione della domanda di finanziamento oppure trasferirla dopo che la domanda è stata accolta.

Non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento.

Non essere già titolari di un’impresa. Sono ammesse anche le società, comprese le cooperative, le ditte individuali costituite successivamente al 21 giugno 2017 o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti all’estero) dall’esito positivo della valutazione. QUALI PROGETTI SONO FINANZIABILI? Ecco la lista fornita da Invitali: interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);

impianti, attrezzature e macchinari nuovi;

programmi informatici e servizi TLC;

altre spese per l’avvio dell’attività: materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa. Non sono ammesse al finanziamento le consulenze, le spese di progettazione e quelle legate al personale dipendente. RESTO AL SUD: COME PRESENTARE LA DOMANDA Niente panico: oggi non è un “clic day”, cioè non vince chi arriva prima. Tutte le proposte saranno valutate entro due mesi dall’invio. La domanda, che deve comprendere la documentazione e il progetto imprenditoriale, può essere presentata esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia. Prima di inviare la richiesta è necessario: registrarsi ai servizi online di Invitalia compilando questo form;

scaricare i fac-simile della modulistica;

disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Per predisporre il progetto è possibile richiedere assistenza gratuita a uno dei soggetti accreditati con Invitalia: l’elenco è questo, ma la lista è in corso di aggiornamento. Guarda l’infografica. Leggi anche: Invitalia: ecco FactorYmpresa, il portale per diventare imprenditori.