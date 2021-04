REPLICATOR di Mad Dog Jones, Il primo NFT nella storia dell’azienda in asta online da Phillips

REPLICATOR è la storia di una macchina nel tempo. È una riflessione sulle forme di innovazione rivoluzionaria del passato e funge da metafora del continuum della tecnologia moderna. L’asta online è aperta fino a questa sera, 23 aprile. Al momento (6.30 am) ha raggiunto la cifra di $2,400,000 con 61 bid (offerte)

Il REPLICATOR di Michah Dowbak (noto anche come Mad Dog Jones) racconta la storia di una macchina nel tempo. La componente visiva di questo lavoro, un’immagine digitale di una fotocopiatrice ospitata in uno spazio per uffici nel centro di Los Angeles, è un cenno nostalgico a una tecnologia un tempo all’avanguardia, ora in via di obsolescenza. Questa immagine inizia solo a raccontare la storia della complessa narrativa di Dowbak che intreccia abilmente mezzo, forma e funzione, attraverso il suo uso della recente innovazione tecnologica del token non fungibile o NFT.

Mad Dog Jones REPLICATOR

Dowbak utilizza i meccanismi del contratto intelligente incorporato nell’NFT per creare un pezzo Genesis che si auto-genera che continuerà a creare nuovi NFT discreti nel corso di circa un anno. Tuttavia, Dowbak ha anche introdotto l’elemento del caso nell’algoritmo del lavoro attraverso un’altra svolta autoreferenziale: anche REPLICATOR può incepparsi. Una marmellata si presenta sotto forma di una “Jam Artwork” unica, che impedirà a una generazione di continuare a replicarsi, frenando la crescita esponenziale. Un’esperienza NFT multi-generazionale, il lavoro alla fine sarà composto da sette generazioni uniche, ciascuna con le proprie caratteristiche visive che illustrano il viaggio della macchina, rese nelle tonalità agrumate per eccellenza di Dowbak.

L’impegno di REPLICATOR con la storia dell’arte

Andy Warhol, Four Marilyns, circa 1962. Private Collection, Artwork © 2021 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London / Photo © Bridgeman Images

Dowbak ha iniziato ad affinare il suo stile inconfondibile di illustrazioni digitali su Internet, combinando elementi cyberpunk con la bellezza e la generosità della natura. Influenzato dal crescere circondato dalla foresta a Thunder Bay, Ontario (dove risiede ancora), la natura è un tema su cui l’artista torna più e più volte. Anche la sua posizione al di fuori di un tradizionale centro artistico mondiale ha avuto un ruolo nella sua decisione di utilizzare Internet per mostrare le sue opere d’arte. Raccogliendo oltre 250.000 follower su Instagram dal 2017, Dowbak ha iniziato a esplorare il mezzo degli NFT nel novembre dello scorso anno come un modo per coinvolgere ulteriormente il suo seguito.

Per Dowbak e altri artisti digitali, la tecnologia blockchain impiegata dagli NFT ha aperto la possibilità di verificare la proprietà e l’autenticità delle loro opere, creando un fiorente mercato per un mezzo a lungo sottovalutato. I meccanismi del mercato stesso e la creazione di valore attraverso l’innovazione sono i principi centrali nella pratica di Dowbak. A novembre ha pubblicato una raccolta di opere sulla piattaforma Nifty Gateway: 100 pezzi che ha venduto per un dollaro ciascuno. Dopo i rilasci di maggior successo sulla piattaforma nei mesi successivi, i suoi prezzi sono aumentati in modo significativo, il che ha portato al suo progetto più recente Crash + Burn, dove ha pubblicato sette nuove opere d’arte uniche. L’unico modo per accedere a questi pezzi era collezionare cinque delle sue opere iniziali da un dollaro a novembre e scambiarle. Una volta che Dowbak ricevette le cinque opere da un collezionista, le distrusse o le “bruciò”, creando maggiore scarsità e spingendo al rialzo i prezzi delle restanti opere sul mercato secondario, premiando così i suoi primi collezionisti nel processo.

REPLICATOR è un’esperienza NFT che comprende sette generazioni uniche di opere d’arte. La prima generazione, che verrà venduta all’asta, inizia come una singolare illustrazione Genesis di una fotocopiatrice in uno spazio ufficio. Questa NFT di prima generazione produrrà sei NFT al ritmo di uno al mese, con ogni generazione unica rispetto a quelle precedenti e successive. Ogni generazione successiva produrrà un’opera d’arte in meno nel corso della sua vita fino a raggiungere la generazione 7, che non produrrà nuovi NFT. Nota, dopo che qualsiasi opera d’arte è stata venduta, il nuovo proprietario sarà in possesso di tutti i replicanti o inceppamenti successivi da detto NFT.

Proprio come una fotocopiatrice, anche REPLICATOR può incepparsi. Quando viene prodotta una “Jam Artwork”, è unica per la sua generazione ma non si replicherà più. Il tasso di inceppamento è compreso tra il 50 e l’80% per le generazioni dalla seconda alla sesta, il che serve anche a frenare la crescita esponenziale. Ogni generazione può avere fino a tre pezzi Jam unici. A causa della varianza statistica, è impossibile prevedere il numero esatto. Dopo un milione di simulazioni la media è di circa 220 con una probabilità del 99% che le opere d’arte totali generate saranno comprese tra 75 e 300, con un tempo medio di un anno dall’inizio alla fine.