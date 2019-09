Renzi lancia Italia Viva ed esce dal Pd con 40 parlamentari

Si chiama Italia Viva la nuova formazione politica di Matteo Renzi che lascia il Pd ma assicura “convinto sostegno” al Governo Conte 2 : con lui 25 deputati e 15 senatori

Si chiama Italia Viva la nuova formazione politica di centro lanciata dall’ex premier Matteo Renzi dopo l’uscita dal Pd.

Renzi l’ha presentata ieri sera in Tv, nel “Porta a porta” di Bruno Vespa, dove ha spiegato le ragioni del divorzio dal partito di Nicola Zingaretti pur confermando il “convinto sostegno” al Governo Conte 2 che ha contribuito a far nascere mandando il sovranismo di Matteo Salvini all’opposizione.

“La mia creatura sarà allegra e divertente: voglio bene ai Democratici e Conte non abbia ansia e Zingaretti resta un amico” ha dichiarato Renzi. A sua volta Nicola Zingaretti ha sostenuto di non avere preoccupazioni per il Pd e di non considerare un “tradimento” quello di Renzi. Il premier Giuseppe Conte però ha detto a Zingaretti che avrebbe preferito sapere prima del divorzio in casa Pd perchè così sarebbe stato più facile comporre il Governo. Luigi Di Maio, infine, ha detto a Renzi di non creare altre tensioni come in precedenza ha fatto un altro Matteo nel Governo. Critico con Renzi si è manifestato invece l’ex premier dell’Ulivo Romano Prodi. Divisa la base del Pd.

Insieme a Renzi lasciano il Pd 40 parlamenbtari: 25 deputati e 15 senatori, 2 ministri (Teresa Ballanova, che sarà capodelegazione nel Governo, ed Elena Bonetti) e un sottosegretario (Ivan Scalfarotto), perchè la turborenziana Anna Ascani si è sfilata alla fine preferendo restare nel Pd.

Soprattutto al Senato, visti i numeri risicati della maggioranza, Renzi diventa l’ago della bilancia del Governo ma l’ambizione dell’ex premier è di calamitare nuove forse provenienti non solo dal Pd ma anche dall’ala moderata di Forza Italia che non vuol l’abbraccio con la Lega, a partire dal gruppo che si raccogliere intorno a Mara Carfagna, e anche dal centro di +Europa.