Recovery Plan, Renzi verso il sì ma sulla crisi è buio pesto

Dopo l’appello del Presidente della Repubblica ad accelerare sulla approvazione del Recovery Fund, Renzi sembra orientato a dare il via libera nel Cdm di stasera al piano del Governo per l’allocazione delle risorse europee per “responsabilità istituzionale” ma gli sviluppi della crisi politica restano più incerti che mai – Le ministre di Iv si dimetteranno o no e Conte, in tal caso, si dimetterà al Quirinale o si presenterà in Parlamento.

Dopo l’appello del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ad approvare il prima possibile il piano italiano per l’attuazione del Recovery, anche il leader di Italia Viva sembra orientato a dare il via libera. La prova della verità sarà nel Consiglio dei ministri di stasera, quando il premier Giuseppe Conte metterà all’ordine del giorno il Recovery Plan.

Questo però nulla dice sugli sviluppi della crisi politica che riguarda molti altri aspetti e che non esclude ancora che Italia Viva, una volta approvato il Recovery, ritiri dal Governo i suoi ministri nel caso in cui non riterrà sufficienti le garanzie offerte dal premier sugli altri fronti e soprattutto sulle prospettive di programma del Governo da qui alla fine della legislatura.

“Noi – ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura e capodelegazione di Italia Viva nel Governo, Teresa Bellanova – non vogliamo bloccare l’approvazione del Recovery Plan ma non abbiamo ancora letto la versione definitiva del piano sulla base del quale ci orienteremo. Ma, al di là del Recovery, per noi è essenziale la qualità dell’azione di Governo”. Insomma, la situazione resta molto incerta, ma la giornata di oggi potrebbe essere cruciale.

I punti da chiarire sono grossi:

1) dopo la probabile approvazione del Recovery Plan per ragioni – dice Renzi – di “rispetto istituzionale” verso il Capo dello Stato e per non tardare nei confronti dell’Europa, le ministre di Italia Viva, Bellanova e Bonetti, si dimetteranno oppure no?

2) Se le ministre di Iv si dimetteranno che farà Conte? Si presenterà al Quirinale per dimettersi a sua volta nelle mani del Presidente della Repubblica o preferirà presentarsi in Parlamento?

Ad oggi nessuno sa come andrà a finire ma quel che sembra certa è che, al di là dell’approvazione del Recovery, la guerra tra Conte e Renzi non è finita perchè uno non si fida più dell’altro e una ricucitura è molto difficile.