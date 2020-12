Recovery Fund: Polonia e Ungheria verso l’esclusione

Varsavia e Budapest rischieranno di perdere sovvenzioni pari al 3% dei loro Pil se continueranno a bloccare l’approvazione del bilancio europeo e del Recovery Fund

Il commissario Ue al Bilancio ha avvertito Polonia e Ungheria che Bruxelles è pronta a escluderle dal Recovery Fund e a procedere con il progetto senza di loro qualora dovessero continuare a bloccare l’approvazione del bilancio europeo 2021-27. Johannes Hahn ha dichiarato che Varsavia e Budapest “non possono impedirci di aiutare i nostri cittadini”, aggiungendo che gli avvocati della Commissione hanno individuato possibili modi per aggirare le obiezioni ai piani di spesa dell’Ue. Questo intervento, in un’intervista al Financial Times, fa salire la pressione sui due paesi che stanno bloccando il Recovery Fund da 750 miliardi di euro e il bilancio annuale dell’Ue. Entrambi i paesi si oppongono ad applicare la condizionalità legata al rispetto dei principi dello Stato di diritto, che, a loro dire, prende di mira ingiustamente le loro nazioni. Una posizione, questa, che aveva già messo a repentaglio l’accordo di spesa Ue dello scorso luglio.

Il vice primo ministro polacco, Jaroslaw Gowin, appartenente all’ala moderata della coalizione di governo, lo scorso giovedì ha dichiarato di ritenere che ci sia ancora spazio per un compromesso. A questo proposito, Gowin ha aggiunto che una “dichiarazione interpretativa” potrebbe essere preparata dal servizio giuridico della Commissione, ma dovrebbe essere confermata dal Consiglio Europeo. Gowin ha affermato inoltre che sarebbe necessario chiarire che i principi dello Stato di diritto non verrebbero utilizzati per “esercitare pressioni ingiustificate su paesi specifici in questioni diverse dall’uso dei fondi dell’Ue”. Tuttavia, un portavoce del governo polacco ha dichiarato che Varsavia non avrebbe cambiato posizione e che qualsiasi meccanismo dello Stato di diritto dovrebbe essere “conforme ai trattati e alle conclusioni del Consiglio Europeo”.

Si prevede che lo stand-off sul bilancio dominerà il prossimo vertice dei leader di Bruxelles. Hahn ha dichiarato che l’obiettivo della Commissione è quello di raggiungere un accordo con Varsavia e Budapest, ma ha anche aggiunto: “Siamo pienamente consapevoli delle nostre responsabilità: è per questo che abbiamo già iniziato a lavorare sulle alternative”. Hahn si è detto fiducioso che, qualora l’Ue dovesse ricorrere alla via dell’esclusione dei due Stati membri, il fondo di recupero potrebbe comunque procedere approssimativamente lungo la tempistica originariamente prevista.

“Si dovrebbe discutere se l’Ue debba ridurre l’entità del Recovery Fund per tenere conto dell’assenza di Polonia e Ungheria, o se ci si debba attenere ai 750 miliardi di euro originariamente concordati e distribuendone i proventi solo a 25 dei 27 membri”, ha affermato un funzionario della Commissione, sottolineando come questa opzione si baserebbe sul diritto dell’UE e sarebbe orchestrata dalla Commissione piuttosto che da un trattato intergovernativo. “Penso che inizi ad arrivare il messaggio che entrambi i paesi perderanno capitali in modo significativo l’anno prossimo e rischieranno di perderne ancora di più qualora si rifiutassero di scendere a compromessi”, ha detto Hahn giovedì. Secondo le stime del Consiglio Europeo, Polonia e Ungheria sarebbero entrambe beneficiarie del Recovery Fund, ricevendo sovvenzioni pari al 3 per cento del proprio prodotto interno lordo. Dovessero continuare a bloccare il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’Ue, Bruxelles sarebbe costretta a passare a un bilancio di emergenza suppletivo per il 2021, la prima volta dal 1988, colpendo ulteriormente le entrate dei due paesi.

Il bilancio di emergenza comporterebbe la perdita di miliardi di euro per politiche quali cambiamento climatico, migrazione e programma Erasmus di scambi studenteschi. Bruxelles non sarebbe in grado di erogare fondi per nuovi progetti di coesione, con un impatto anche su Polonia e Ungheria. “Ciò riguarda in particolare gli Stati membri che sono i maggiori beneficiari e beneficiari dei fondi di coesione”, ha affermato Hahn, esortando a dare priorità agli interessi dei cittadini, “altrimenti si arriverebbe a una situazione svantaggiosa per tutti”.