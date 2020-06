Rc Auto: Vera Assicurazioni, un mese gratis a chi rinnova

Vera assicurazioni, la joint tra Cattolica e Banco Bpm, ha lanciato l’operazione “Auto più sicura” che varrà per 12 mesi a partire da adesso: chi rinnova l’Rc Auto avrà uno sconto del’8,33% sul premio annuo

Chi rinnova la polizza “Auto più sicura” per 12 mesi da adesso, quindi fino a giugno 2021, godrà dello sconto immediato di una mensilità, pari dunque ad un risparmio dell’8,33% sul premio annuo. E’ questa l’ultima iniziativa di Vera Assicurazioni, la compagnia in joint venture tra Cattolica e Banco Bpm, per dimostrare vicinanza ai propri clienti durante l’emergenza Covid-19, che ha visto tra l’altro per la maggior parte degli italiani l’impossibilità di muoversi in automobile per un periodo abbastanza prolungato, nonostante il regolare pagamento della copertura assicurativa.

L’iniziativa ne segue altre, come la sospensione e la dilazione dei pagamenti e l’offerta di soluzioni complete per la tutela della salute a condizioni particolarmente vantaggiose in un momento di difficoltà per famiglie ed imprese. “Vogliamo stare al fianco dei nostri clienti e delle loro famiglie – ha commentato Marco Passafiume Alfieri, Amministratore Delegato della Compagnia e Direttore Bancassurance del Gruppo Cattolica Assicurazioni – in questa fase cruciale per la ripartenza del Paese e lo vogliamo fare dando loro un contributo economico concreto, a fronte della loro rinnovata fiducia verso la nostra Compagnia. Ci piace pensare che questo debba essere lo spirito di una Compagnia “Vera” e attenta ai bisogni dei propri assicurati”.

“Vera Assicurazioni – ha aggiunto Paolo Renza, responsabile Sviluppo

Offerta Multicanale di Banco Bpm – ha intrapreso un’iniziativa molto importante che aggiunge alla relazione con i clienti un elemento di autentica e pratica attenzione verso le loro necessità effettive, che nella situazione attuale sono più che mai urgenti e diffuse. In altri termini, si tratta di un modo d’interpretare il rapporto tra assicurato e compagnia che oltrepassa la mera logica commerciale e ne mette in risalto qualità e aspetti di collaborazione e fiducia nel tempo”.