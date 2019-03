Rc Auto: elettriche e ibride costano meno di benzina e diesel

Secondo un’indagine di SosTariffe.it, in media le polizze sulle auto elettriche o diesel costano meno di quelle su vetture a motore termico: la differenza può arrivare a diverse centinaia di euro

L’assicurazione Rc auto, in media, costa meno sulle vetture elettriche o ibride che su quelle a benzina o diesel. È quanto emerge da un’indagine di SosTariffe.it, che confronta i prezzi di sei modelli suddivisi in tre segmenti di mercato. Ciascuna coppia è composta da un’auto su cui grava l’ecotassa e da una che può godere dell’ecobonus e per tutti i modelli considerati è stato calcolato il costo della polizza RC Auto in tre città (Milano, Roma e Napoli), prendendo come riferimento un assicurato maschio di 40 anni in prima classe di merito da almeno due anni.

MINI COUNTRYMAN E FIAT 500X

La prima coppia è composta dalla Fiat 500X (allestimento City Cross 2.0 MultiJet, 29mila euro) e dalla Mini Countryman Cooper S E, variante ibrida (39.3000 euro). Sul primo veicolo si paga un’ecotassa da 1.100 euro, mentre il secondo può essere acquistato con un ecobonus di 2.500 euro.

Nonostante la sostanziale differenza nel listino, il costo medio di una polizza RC Auto per i due modelli è molto simile. Assicurare una Mini Countryman Cooper S E costa in media 1.099 Euro mentre la polizza per una Fiat 500X costa in media 1.013 Euro. Tuttavia, a Milano, la polizza RC Auto costa meno per l’ibrida di Mini (729 Euro contro 746 Euro) mentre sia a Roma che a Napoli scegliere il diesel è ancora la soluzione più conveniente, dal punto di vista del premio assicurativo.

KIA NIRO E JEEP COMPASS

La seconda coppia comprende la Jeep Compass (allestimento Business e motore diesel 2.0 MutiJet II) e la Kia Niro, Suv ibrido del marchio coreano. I due modelli costano praticamente la stessa cifra (36.700 euro contro 36.900), ma la Kia Niro può contare sull’ecobonus fino a 2.500 euro, mentre sulla Jeep Compass pesa un’Ecotassa da 1.100 euro.

In questo caso, chi sceglie l’ibrido può risparmiare sull’assicurazione auto. La Kia Niro, infatti, risulta, in media, più economica della Jeep Compass: 1.034 Euro contro 1.059 Euro. In particolare, la polizza auto per la Kia Niro risulta molto più economica sia a Milano (più di 200 euro in meno) che a Roma (più di 250 euro in meno).

A Napoli la situazione si ribalta completamente, favorendo la Compass, per la quale si registra un’assicurazione RC Auto in media più economica di quasi 400 euro.

TESLA MODEL 3 E MERCEDES-AMG A35

Infine, la terza coppia è formata dall’elettrica Tesla Model 3 (in versione Dual Motor Long Range) e dalla compatta sportiva Mercedes-AMG A35 4MATIC con motore turbo benzina da 306 CV. La prima costa 57mila euro può essere acquistata con ecobonus fino a 6 mila euro in caso di rottamazione di un usato, mentre la seconda costa 47mila euro ma è gravata da un’ecotassa di 1.100 euro.

In media, infatti, una Tesla Model 3 presenta un costo della polizza RC Auto di 867 euro, contro i quasi 1.200 euro di una Mercedes-AMG A35. La differenza è particolarmente marcata a Roma: 583 euro contro 1.017. A Napoli la distanza è di circa 230 euro.