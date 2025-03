Prysmian si rafforza negli Usa e approva il nuovo piano al 2028: più cassa e dividendi, meno debito. Titolo in altalena

Il gruppo prevede di generare 5 miliardi di euro di free cash flow, destinando 1,1 miliardi di dividendi e riducendo il debito di 1,3 miliardi. L’Ebitda crescerà del 50% entro il 2028, puntando su soluzioni sostenibili e acquisizioni mirate

Prysmian continua a rafforzare la sua posizione negli Stati Uniti, sempre più centro focale della strategia di crescita. Il nuovo piano industriale 2025-2028, che oggi verrà presentato alla comunità finanziaria americana in occasione del Capital Markets Day, arriva a poche ore dall’acquisizione della texana Channell per 950 milioni di dollari, mossa che consolida il business nei data center e nella digitalizzazione. Inoltre il prezzo può aumentare di altri 200 milioni, legato al raggiungimento da parte di Channell di determinati obiettivi ebitda per l’anno 2025. Ma nell’attesa del closing, il gruppo guidato da Massimo Battaini prende tempo sul progetto di quotarsi anche a Wall Street.

Nonostante le buone prospettive di crescita, il titolo segna una leggera flessione a Piazza Affari (-0,21% a 56,4 euro per azione alle 11:29). Per gli analisti rimangono sfide legate all’impatto dei dazi Usa.

Prysmian, nuovo piano al 2028: più cassa, meno debiti e nuove acquisizioni

Nel prossimo quadriennio Prysmian prevede di generare 5 miliardi di euro di free cash flow, destinando 1,1 miliardi agli azionisti sotto forma di dividendi (+12% rispetto al quinquennio precedente) e riducendo la leva finanziaria di 1,3 miliardi. Allo stesso tempo, il gruppo investirà oltre 2,5 miliardi a partire dal 2027 per sostenere la crescita.

“A partire dal primo Capital Markets Day di Prysmian a ottobre 2023, abbiamo lavorato con impegno per creare valore per tutti gli stakeholder e, grazie a questi sforzi, siamo stati in grado di raggiungere in anticipo i target condivisi con il mercato – ha spiegato Battaini -. Oggi definiamo la prossima fase del nostro viaggio con obiettivi di medio termine che ci spingeranno ad accelerare. I trend alla base del nostro business sono chiari: dall’aumento della domanda di energia e dell’elettrificazione alla digitalizzazione, non c’è mai stato un momento migliore per favorire la crescita organica e Prysmian è l’attore ideale per cogliere queste opportunità”.

Redditività in forte crescita

Prysmian punta a trasformarsi da produttore di cavi a fornitore di soluzioni integrate. Il piano prevede una crescita dell’Ebitda rettificato con un Cagr del 12,2% tra il 2024 e il 2028, passando da 1.927 milioni di euro nel 2024 a una forchetta compresa tra 2,95 e 3,15 miliardi nel 2028 (+50%).

La generazione di cassa rimarrà robusta: nel dettaglio il free cash flow è previsto in aumento da 1,01 miliardi nel 2024 a 1,5-1,7 miliardi nel 2028, con una conversione Ebitda/free cash flow superiore al 50%. L’acquisizione di Channell contribuirà con 150 milioni di Ebitda nel 2028.

Gli investimenti (capex) saranno pari a 2,6 miliardi tra il 2025 e il 2028 (circa 650 milioni l’anno), con focus sul potenziamento della divisione Transmission.

Remunerazione agli azionisti e riduzione del debito

L’utile per azione (Eps) è previsto in crescita da 2,81 euro nel 2024 a 4,6-5,2 euro nel 2028, con un Cagr tra 15% e 19%. Prysmian destinerà 1,1 miliardi in dividendi e ridurrà il rapporto debito netto/ Ebitda tra 1 e 1,5 volte, impiegando 1,3 miliardi dei flussi di cassa generati per il deleverage.

I restanti 2,6 miliardi saranno destinati a nuove acquisizioni o all’aumento della remunerazione per gli azionisti. La scelta tra le due opzioni dipenderà dalle opportunità di M&A disponibili nel periodo.

In parallelo, il 55% del fatturato sarà generato da soluzioni a minor impatto ambientale, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂.

Business unit: strategie e obiettivi