Private Banking, Unicredit premiata “Miglior banca italiana Big”

La ripresa del campionato offre appuntamenti che possono indirizzare la stagione, sia per la corsa allo scudetto che per l'ingresso in Champions - Suggestivo il confronto dell'Olimpico tra la Lazio dell'ex Sarri e la Juve di Allegri, ma Immobile e Dybala non ci saranno - Il Milan tenta il colpaccio a Firenze