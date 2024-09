Private banking: innovazione tecnologica fattore fondamentale di competizione. Lo studio Aipb-Supernovae

Uno ricerca sull’innovazione tecnologica e organizzativa nel Private Banking condotta dall’Associazione Italiana Private Banking e Supernovae mostra digitalizzazione e intelligenza artificiale siano diventati i due driver del settore

L’innovazione tecnologica è un fattore fondamentale di competizione nel private banking italiano, in grado influenzare la relazione banker-cliente, dando al primo i supporti necessari per un modello di consulenza sempre più evoluto. È quanto si evince dalla ricerca sull’innovazione tecnologica e organizzativa nel settore del Private Banking in Italia, condotta dall’Associazione Italiana Private Banking (AIPB) in collaborazione con Supernovae Labs, i cui risultati sono stati presentati nell’ambito del seminario organizzato dalla Commissione Tecnica “Digital Innovation & Fintech” di AIPB, presso la sede di BlackRock a Milano.

.“L’innovazione tecnologica è centrale nell’agenda del Private Banking – afferma Antonella Massari, segretario generale AIPB – La fiducia che la clientela ripone nella consulenza professionale si fonda su importanti componenti di servizio, in particolare sul supporto professionale dedicato alla gestione del patrimonio finanziario che rappresenta una priorità per i 70% dei clienti. La tecnologia permetterà un ulteriore innalzamento del livello di personalizzazione delle proposte di investimento e una maggiore velocità nell’adattamento dei portafogli alle evoluzioni del mercato finanziario.”

“La ricerca mostra chiaramente come i leader delle Private Bank Italiane abbiano compreso che, in uno scenario in cui i regolatori nazionali ed europei spingono verso la razionalizzazione del mercato e l’aumento della competizione, saranno gli istituti che sapranno cogliere rapidamente le opportunità generate dall’innovazione tecnologica, che guideranno la trasformazione del settore. Per generare valore, l’innovazione tecnologica dovrà essere integrata stabilmente nei modelli operativi e di servizio, come già avviene nelle principali best practice internazionali” spiega Carlo Giugovaz, ceo e fondatore di Supernovae Group, boutique di consulenza su temi di innovazione per i mercati finanziari.

Digitalizzazione e Intelligenza artificiale

Lo studio mostra come la pandemia abbia segnato un punto di svolta nel processo di digitalizzazione del settore. Oltre il 70% delle banche private italiane dichiarano infatti di aver fornito ai propri Banker (e un altro 18% è in procinto di rilasciare) una dotazione tecnologico-digitale in grado di abilitare la consulenza evoluta, aperta a temi di pianificazione finanziaria, passaggio generazionale.

Il passo successivo è ovviamente rappresentato dall’Intelligenza Artificiale, che emerge come il fattore tecnologico più rilevante dal punto di vista strategico per supportare modelli di consulenza evoluta, con investimenti previsti in crescita del 9,7% nel 2025. Gli istituti stanno sperimentando già oggi le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per una maggior conoscenza dei clienti, finalizzata ad una personalizzazione più precisa dell’offerta di consulenza, nonché il valore di quella Generativa per supportare i Banker e le persone di “sede” attraverso bot conversazionali. I leader Private ritengono tuttavia che, almeno nel breve periodo, i benefici più immediati delle applicazioni di AI continueranno a registrarsi nell’area dell’efficienza operativa mentre, per vedere impatti di business sia necessaria una iniezione di nuove risorse e competenze specializzate.

Il nuovo regolamento Fida

Il 76% degli istituti già offre consulenza sugli asset detenuti presso terzi, con soluzioni più o meno integrate che consentono ai clienti di avere una visione complessiva del proprio patrimonio. Tuttavia, meno del 50% degli istituti ha sviluppato soluzioni che consentono di caricare automaticamente i dati dei portafogli depositati presso altri istituti e di aggiornare automaticamente i dati. Per i Leader il regolamento Fida (Financial Information Data Access) aiuterà a superare i limiti dell’approccio attuale, rafforzando ulteriormente il servizio di consulenza evoluta (100%), aumentando il livello della competizione nel mercato (72%) e favorendo la nascita di nuove challenger digitali (59%). Solo il 21% pensa che Fida porterà alla necessità di rivedere il proprio modello di business sviluppando un canale “pure digital” accanto a quelli attuali per vincere la competizione e resistere all’ingresso dei nuovi player tra cui i FISP (Financial Information Service Provider).

Cybersicurezza e Data Intelligence

La sicurezza informatica e la protezione dei dati personali vengono considerati una priorità assoluta, seconda solo alla necessità di migliorare le soluzioni la gestione della relazione banker e cliente.Da qui la necessità di rafforzare ulteriormente i sistemi di protezione contro le nuove minacce digitali, attraverso l’adozione di strumenti di AI per prevenire frodi, rilevare comportamenti anomali e difendersi da attacchi di tipo deep-fake è considerata cruciale.

Altro tema fondamentale riguarda l’adozione di strumenti di Crm avanzati, analytics e data intelligence, considerata fondamentale per migliorare la relazione tra banker e cliente. Secondo la ricerca, le tecnologie di analisi dei dati, combinate con l’Intelligenza Artificiale, stanno consentendo alle banche di ottenere una conoscenza più approfondita delle abitudini e delle preferenze dei clienti, favorendo così la personalizzazione dell’offerta. La ricerca ha mostrato come gli investimenti in quest’area aumenteranno del 9,1% entro il 2025, rendendo il CRM un pilastro fondamentale del servizio di Private Banking.

Infine attenzione alla sostenibilità: l’offerta di prodotti di investimento socialmente responsabili e sostenibili (Esg) è diventata un elemento centrale nelle strategie delle banche private italiane. Lo studio mostra come la domanda di prodotti sostenibili sia in crescita, soprattutto tra i clienti più giovani e tecnologicamente avanzati, tanto che oggi, il 100% degli istituti ha integrato prodotti Esg nel proprio catalogo, tuttavia solo il 31% ha già adottato strumenti di rendicontazione in logica commerciale dell’impronta ambientale del portafoglio del cliente, forse complice la mancanza di standard e rating coerenti tra i vari attori del mercato.

In base a questi risultati, Aipb e Supernovae offrono tre suggerimenti volti a favorire lo sviluppo del Private Banking In Italia: investire in cultura organizzativa, adottare Tecnologie Avanzate come l’Intelligenza Artificiale, continuare a rafforzare la Sicurezza Informatica.