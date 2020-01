Primo Master in Insurance Innovation a Torino

Da settembre 2020 parte il primo Master di 2° livello in Insurance Innovation al Collegio Carlo Alberto di Torino. E’ dedicato alla creazione dei mestieri del futuro in ambito assicurativo. Previsto stage.

Si svolgerà a Torino, al Collegio Carlo Alberto, il Master in Insurance Innovation, il primo percorso formativo in Italia dedicato all’innovazione e alla creazione dei mestieri del futuro in ambito assicurativo promosso dalla Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino e dal Politecnico di Torino.

Il Master intende coniugare, elementi quantitativi di analisi dei dati, machine learning, Internet of Things, cybersecurity, con competenze manageriali, normative e di organizzazione digitale.

L’inizio del primo ciclo del Master è programmato per settembre 2020 e sono previste borse di studio per i partecipanti. I candidati potranno presentare la domanda online, allegando CV e lettera motivazionale. Seguirà un colloquio con la commissione di selezione del master.

Il percorso si completerà con numerose attività di case studies, laboratori informatici e innovation lab. Infine, è prevista un’esperienza di stage di 500 ore presso le aziende partner.

La particolare attenzione alle sfide della digitalizzazione e alle esigenze reali delle imprese nel gestire il cambiamento tecnologico, garantirà distintività dei contenuti trattati, prospettive concrete di impiego e crescita professionale nell’ambito delle attività assicurative che saranno coinvolte dall’innovazione e dalla trasformazione digitale.

L’iniziativa è fortemente incentrata sul futuro del business assicurativo: innovazione di prodotto e di processo, intelligenza artificiale, nuove metodologie di lavoro, sostenibilità, collaborazione e creazione di nuove opportunità di business attraverso start-up, attive nei settori fintech ed insurtech.

L’iniziativa è sostenuta anche da Intesa Sanpaolo: “Sosteniamo questo master – ha detto Nicola Maria Fioravanti, AD Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – perché crediamo nella formazione dei giovani. Il nostro Gruppo bancario da sempre ha relazioni forti con le università, le scuole di formazione ed i centri di ricerca, per sostenere lo sviluppo della cultura delle nuove generazioni e anche la nostra divisione assicurativa ha rapporti continui con le istituzioni universitarie per preparare i professionisti di domani e poterli avvicinare al mondo lavorativo. Si tratta di una responsabilità importante, che non crea soltanto crescita economica, ma anche sociale. Questo Master si inserisce perfettamente in questa filiera, permettendo di costruire professionalità nuove, che tengano conto anche dei cambiamenti in atto e delle tematiche legate all’innovazione: digitalizzazione, customer experience, gestione dei big data ed intelligenza artificiale”.