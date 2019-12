Presidenziali Usa, Spotify sospende pubblicità politica

Dopo Twitter anche Spotify interviene sugli annunci politici mentre cresce la pressione su Facebook e Google. Il rischio di disinformazione e distorsione del voto

Spotify Technology SA, la piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo, ha deciso di sospendere gli annunci pubblicitari di natura politica dall’inizio del 2020. La società lo ha annunciato venerdì e la notizia viene riportata domenica 29 dicembre da Reuters. Spotify conta ormai 141 milioni di utilizzatori che si sintonizzano sulla sua piattaforma basata proprio sull’ascolto gratuito di musica supportato da pubblicità. Lo stop riguarderà anche i podcast originali ed esclusivi prodotti dalla stessa piattaforma.

La mossa è da mettere in relazione con l’avvio della campagna per le elezioni presidenziali Usa e con il surriscaldamento della politica in vista del voto fissato per il novembre 2020.

Spotify non è l’unica Over the Top a doversi confrontare con il problema della pubblicità politica. Anche Facebook e Google devono fare fronte alla crescente pressione sul rischio di disinformazione politica sulle proprie piattaforme e sulla richiesta di bloccare gli annunci politici che possano alimentarla con slogan falsi o distorcenti, come avvenne invece nelle precedenti presidenziali che decretarono la sconfitta della candidata democratica Hillary Clinton. Twitter ha già bandito gli annunci pubblicitari politici lo scorso ottobre mentre Google per ora ha detto di voler impedire gli annunci che usano dati sui registri elettorali ( riferiti a genere, schede bianche, astensione etc:) e affiliazioni politiche.

Il portavoce di Spotify ha dichiarato a Reuters che, al momento, non è possibile fare di più in quanto la compagnia non ha gli strumenti per controllare e validare i contenuti dei messaggi ma ha anche aggiunto che le decisioni saranno aggiornate a mano a mano che gli strumenti operativi miglioreranno. Non ha però voluto rilasciare dichiarazioni su quanto pesa, sui ricavi di Spotify, la pubblicità politica che ora verrà sospesa.