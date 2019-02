Premio Imprese per Innovazione: vince Oropan

L’azienda che produce il famoso Pane di Altamura vince il Premio Innovazione di Confindustria unendo il Pane tradizionale e il progresso

Oropan, azienda barese specializzata nella panificazione (produce tra gli altri il famoso Pane di Altamura) è risultata vincitrice della X Edizione del Premio Imprese per Innovazione organizzato da Confindustria, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo, con il sostegno di BNP Paribas e Warrant Hub – Tinexta Group e con il supporto tecnico di Associazione Premio Qualità Italia (APQI). Il concetto di innovazione messo in campo da Oropan si offre di creare un’inedita e difficile connessione tra “Pane Tradizionale” e “Progresso”. “La Oropan – recita una nota – nel suo percorso continuo di crescita ed innovazione, ha dato vita ad un legame forte, in grado di rendere sinonimi due contrari apparenti, ottenendo un prodotto frutto della Tradizione mediante Processi, Tecnologie, Know How moderni ed innovativi”

Il risultato di questo percorso lungo, rigoroso ed ancora, in itinere, ha permesso ad un prodotto come il pane, di raggiungere le tavole dei consumatori di tutto il mondo come fosse appena sfornato, mantenendo inalterate, naturalità, tradizionalità, gusto, profumi, cultura alimentare e tradizioni di un Territorio, la Puglia. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 7 febbraio, a Milano, presso il MICO nell’ambito di Connext, il primo incontro nazionale di partenariato industriale realizzato da Confindustria per rafforzare le collaborazioni nelle filiere produttive e nei progetti di Ricerca e Innovazione. Tale incontro di partenariato rappresenta un importante fattore per la crescita e il successo delle imprese. Il premio è stato ritirato dall’Amministratore Delegato della Oropan SpA, Lucia Forte.

“È stato un onore ricevere un premio così importante e prestigioso, per questo ringrazio Confindustria – commenta Lucia Forte – Ha rappresentato per noi un’occasione di autoanalisi e valutazione tangibile, perché le politiche innovative poste in essere, e i risultati conseguiti, sono stati valutati da professionisti di altissimo profilo e assoluto spessore. Gratifica gli sforzi sostenuti da tutta la struttura organizzativa e ci stimola a perseguire questo ambizioso percorso di crescita volto all’innovazione continua di processi e prodotti e soprattutto Cultura d’Impresa. Tale premio, conferisce nuova linfa alla cultura dell’innovazione e ricerca continua dell’eccellenza, da noi intrapresa da anni, e permetterà sempre di più di consacrare Oropan come player importante nel mondo industriale dei prodotti da forno. Costituisce elemento prioritario e autorevole per essere riconosciuti nel mercato globale come “gli Innovatori nella Tradizione”.