Premio dei Premi 2020: ecco i vincitori

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato oggi “virtualmente” il Premio dei Premi 2020, nell’ambito dell’XI edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione.

Si è tenuta oggi l’XI edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” 2020 istituito presso la Fondazione Cotec. Il riconoscimento è stato consegnato ai vincitori, nel corso di una cerimonia a distanza, dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla presenza della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, della Ministra per l’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano e del Presidente della Fondazione COTEC, Luigi Nicolais.

Promosso da ABI, ADI, Confcommercio, Confindustria, PNICube con il coordinamento della Fondazione COTEC e la partecipazione del Dipartimento della Funzione pubblica, il “Premio dei Premi” è attribuito in occasione della Giornata nazionale dell’Innovazione allo scopo di sottolineare l’importanza della ricerca e dell’innovazione e della loro applicazione in ogni forma e intensità.

“Innovazione e ricerca sono decisivi nello storico e drammatico passaggio che stiamo vivendo, in cui gli effetti della globalizzazione rendono più che mai universale il destino dell’umanità e, al tempo stesso, consentono di mettere a fattor comune gli sforzi per combattere la pandemia”. Lo ha sottolineato il presidente Mattarella nel corso della premiazione. “Quando si è diffuso il Covid, ci siamo rivolti agli scienziati, ai ricercatori, ai laboratori, per migliorare le cure e accelerare i tempi dei vaccini. Ora, mentre siamo in vista del traguardo di una immunizzazione di massa, l’innovazione e la ricerca hanno altrettanto valore nel sospingere conoscenze, sinergie, strumenti inediti una nuova progettazione e la necessaria ripartenza della vita della società”, ha osservato il Presidente della Repubblica.

In totale sono state 33 le aziende e le istituzioni premiate quest’anno. Tra le società più grandi figurano:

Acea, premiata nel settore grandi imprese “per l’evidenza di un approccio strutturato all’innovazione che ha portato alla definizione di un ‘Innovation Board’ e di due unità organizzative per l’innovazione, a supporto delle Strategie aziendali”;

Enel X ha vinto per il progetto “JuiceAbility”, il dispositivo sviluppato per abilitare la stessa infrastruttura impiegata per la ricarica dei veicoli elettrici alla ricarica delle sedie a ruote elettriche, utilizzate da persone con disabilità motorie;

Eni ha ricevuto il premio per il progetto MASTER (Machine Learning Agents to SupporT Efficient pRoduction management), Sistema di supporto alle decisioni, sviluppato per il monitoraggio giornaliero, la gestione e l’ottimizzazione degli Impianti industriali, utile per anticipare eventuali anomalie di funzionamento;

e-Geos per Leonardo premiata per Enhanced Flood Footprint, il prodotto di nuova generazione di per l’analisi di eventi di inondazione che integra dati satellitari, modellistica idraulica e social media per fornire informazioni sempre più accurate e tempestive a supporto di chi opera nella gestione delle emergenze.

Premiati anche i tre grandi gruppi bancari italiani. Nel dettaglio, Banco Bpm ha ricevuto il premio dei premi 2020 per “Clarity – Strumenti di workflow management a supporto dei principali processi Human Resource che ha avviato un processo di revisione complessiva dei processi Human Resource, in cui l’innovazione tecnologica, viene usata come fattore abilitante per il cambiamento all’interno della People Strategy di Banco BPM”.

Intesa Sanpaolo ha invece vinto per il Circular Economy Plafond che “contribuisce, con un impatto positivo sia sulla società che sull’ambiente, allo sviluppo e alla trasformazione del contesto economico italiano supportando concretamente le imprese nella transizione verso l’economia”, si legge nella nota del Codec.

Infine Unicredit è stata premiata per Dynamic Discounting il progetto realizzato dalla banca in collaborazione con la Fintech FinDynamic, che offre al cliente corporate una gamma di soluzioni di supporto finanziario alla filiera che si estende oltre i servizi tradizionali.

Per conoscere l’elenco completo dei vincitori cliccare qui.