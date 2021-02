Prada: 90 milioni da Unicredit per le rinnovabili

Il gruppo della moda ha ottenuto da Unicredit un nuovo prestito quinquennale legato alla sostenibilità. Servirà a raggiungere l’autosufficienza energetica con il fotovoltaico

Accordo tra Prada e Unicredit. Piazza Gae Aulenti concederà alla casa di moda milanese un prestito da 90 milioni di euro legato alla sostenibilità.

Scendendo nei dettagli, al centro dell’intesa c’è un sustainability linked loan, un finanziamento caratterizzato dall’applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di interesse al raggiungimento di target quantitativi in materia di sostenibilità ambientale. I risultati raggiunti saranno certificati annualmente un soggetto terzo e indipendente.

Il prestito da 90 milioni sarà quinquennale è sarà legato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: rigenerazione e riconversione degli scarti di produzione e incremento della quota di energia autoprodotta. Prada ha infatti lanciato un piano di investimenti che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle sedi del gruppo, allo scopo di assicurare una produzione crescente di KWh/anno nel periodo 2021-2025. “Una parte rilevante di questi interventi sarà concentrata sulle sedi produttive e logistiche di Levanella in Toscana, con l’obiettivo di rendere pressoché autosufficiente, da un punto di vista energetico, il complesso degli edifici interessati sul territorio”, si legge nella nota.

Alessandra Cozzani, Cfo di Prada ha sottolineato: “I valori della sostenibilità sono oggi universalmente riconosciuti e condivisi anche dal mondo della finanza. Questo costituisce un importante stimolo per le imprese al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi verso un’economia sostenibile. Siamo orgogliosi di essere tra i primi nel settore del lusso ad aver intrapreso questo percorso e di essere oggi considerati una controparte di riferimento in materia”.

Alfredo Maria De Falco, Unicredit deputy head of CIB and head of CIB Italy ha commentato: “La sostenibilità sta diventando sempre più un fattore competitivo per le imprese, poiché orienta in misura crescente le scelte dei consumatori e quelle degli investitori. UniCredit è una banca leader in Europa anche nelle soluzioni di finanziamento legate a obiettivi ESG, che possono efficacemente supportare la trasformazione dei modelli di business delle imprese. Siamo quindi particolarmente lieti di affiancare un’eccellenza del Made in Italy come Prada nel suo percorso verso un’economia sostenibile’”.