Doppia promozione per Poste Italiane in termini di sostenibilità. La società è salita da A a AA nella valutazione di Morgan Stanley Capital International e ha fatto il suo ingresso nello Stoxx Global Esg Leaders index

Poste Italiane ha raggiunto il rating “AA” secondo la valutazione di Morgan Stanley Capital International (MSCI), una delle principali agenzie di valutazione delle performance di sostenibilità aziendali, entrando inoltre a far parte dello Stoxx Global ESG Leaders index.

La valutazione di Morgan Stanley

La valutazione è stata effettuata sulla base di specifici criteri Environmental, Social and Governance (ESG). L’analisi svolta da MSCI è condotta su 8.500 società e oltre 680.000 titoli azionari e obbligazionari a livello globale.

Poste Italiane ha conquistato la doppia “A” rispetto al rating “A” dello scorso anno, grazie all’adozione di pratiche di governance che rispondono in maniera adeguata agli interessi degli investitori.

Nei dettagli, il punteggio è dovuto “anche ai miglioramenti nelle attività di talent management dell’azienda, in termini di selezione e fidelizzazione delle proprie risorse, attraverso l’impiego di un’articolata strategia di coinvolgimento dei dipendenti. L’agenzia di rating ha inoltre valutato positivamente il gruppo Poste Italiane in merito alla gestione delle emissioni di anidride carbonica, per la presenza di investimenti in energia green e la partecipazione a iniziative di investimento responsabile”, spiega la società guidata da Matteo Del Fante in una nota.

L’ingresso nello Stoxx Global Esg Leaders Index

Poste Italiane è entrata a far parte anche dello Stoxx Global ESG Leaders Index che include circa 400 società leader globali in termini di sostenibilità aziendale ed è strutturato a partire dal paniere di imprese appartenenti allo Stoxx Global 1800.

Le aziende sono selezionate con criteri best in class sulla base del rating di sostenibilità attribuito da Sustainalytics con riferimento ai principali indicatori di performance.

Sulla base del punteggio ottenuto rispetto alle singole dimensioni Esg, le aziende possono accedere a tre indici specializzati: Stoxx Global ESG Environmental Leaders, Stoxx Global Esg Social Leaders, Stoxx Global Esg Governance Leaders. La performance delle aziende all’interno degli indici determina l’accesso allo Stoxx Global ESG Leaders index. È la prima volta che Poste Italiane viene inclusa nel prestigioso indice internazionale.

“L’avanzamento del rating MSCI e l’ingresso nello Stoxx Global ESG Leaders index – commenta l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – dimostrano non soltanto l’efficacia sempre maggiore dell’integrazione dei principi ESG nella nostra strategia aziendale ma premiano anche il nostro costante impegno per l’ambiente. Considero poi di particolare rilevanza da parte dell’agenzia di rating MSCI aver apprezzato le nostre iniziative di investimento responsabile, un importante pilastro delle nostre strategie di business sostenibile”.

“Il rating ottenuto da parte di MSCI e l’inserimento di Poste Italiane all’interno dell’indice STOXX Global ESG Leaders confermano la qualità delle nostre strategie di sostenibilità aziendale nell’odierno contesto globale e promuovono le nostre politiche di ricerca e valorizzazione del talento – dichiara il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. Il consolidamento del Gruppo nella fascia di leadership del rating MSCI e l’accesso nello STOXX Global ESG Leaders testimoniano anche l’efficace gestione dei rischi e delle opportunità ESG, offrendo un riferimento solido per gli investitori e per il Paese”.