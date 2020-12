Poste Italiane colloca 2 bond per un miliardo: domanda boom

Le obbligazioni valgono 500mila euro l’una, hanno scadenza a 4 e a 8 anni e pagheranno un tasso annuale fisso – Le richieste hanno superato quota sei miliardi

Martedì Poste Italiane ha piazzato sul mercato due obbligazioni con scadenza a a 4 e 8 anni. Ciascuna emissione vale 500 mila euro. Molto sostenuta la domanda: a fronte di un’offerta complessiva pari a un miliardo di euro, le richieste hanno superato quota sei miliardi. Lo comunica Poste Italiane.

Per quanto riguarda il rendimento, il titolo quadriennale è stato collocato a 45 punti base sopra il midswap (da una guidance iniziale in area 80 punti base sopra il midswap), mentre quello con scadenza a otto anni ha raggiunto gli 85 punti sopra il midswap (la forchetta iniziale era in area di 120 pb sopra il tasso di riferimento). I titoli pagheranno un tasso annuale fisso.

Sul versante del rating, Poste Italiane si aspetta una valutazione di Baa3 da parte di Moody’s e di BBB da parte di S&P.

Il collocamento è stato gestito da Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo e JP Morgan in qualità di global coordinators. Le stesse banche hanno svolto anche il ruolo di bookrunner insieme a Bnp Paribas, Deutsche Bank e Unicredit.

A circa due ore dalla chiusura il titolo in Borsa di Poste Italiane perde l’1,5%, a 8,478 euro. Negli stessi minuti, il Ftse Mib lascia sul campo l’1,2%, a quota 21.840 punti, zavorrato dal crollo dei titoli bancari.