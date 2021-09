Poste italiane al Festival dello Sviluppo sostenibile

Il Festival dello Sviluppo sostenibile si è aperto a Roma e durarerà, in tutta Italia, fino al 14 ottobre, per 17 giorni, lo stesso numero degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, è organizzata da Asvis – l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile – e prevede incontri in tutta Italia, e in rete, per sensibilizzare imprese, cittadini, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità e sui 17 obiettivi individuati dall’Onu e sottoscritti da 193 Paesi.

Se questa è la cornice, Poste Italiane è presente per la prima volta al Festival in qualità di tutor con un evento che si terrà il prossimo 11 ottobre in cui verranno affrontati i temi dell’obiettivo 16 dell’Agenda 2030, incentrato su “Pace, giustizia e istituzioni solide”, dedicato alla promozione di società pacifiche e inclusive e alla costruzione di istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli, precisa il comunicato diffuso dal gruppo guidato da Matteo Del Fante.

Gli obiettivi di sostenibilità di Poste Italiane, precisa ancora il comunicato diffuso dal gruppo, sono stati individuati prendendo a riferimento anche i target stabiliti a livello globale previsti nell’Agenda 2030. Con il nuovo piano strategico quadriennale “2024 Sustain & Innovate”, “Poste Italiane si pone l’obiettivo di guidare il Paese verso una crescita responsabile e sostenibile. Il piano, che prevede investimenti per 3,1 miliardi di euro, mette la sostenibilità, insieme all’innovazione, al centro della strategia aziendale”, conclude l’azienda.