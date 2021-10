Poste Italiane: 8 webinar sull’Educazione Finanziaria

In occasione del mese dell’Educazione Finanziaria Poste Italiane organizza 6 webinar sull’ “Economia Personale e Familiare” e 2 webinar sulla “Previdenza complementare e la gestione dei rischi connessi all’aumento della longevità”.

Poste Italiane partecipa alla quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziata oggi. Su iniziativa del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria per tutto il mese di ottobre si terranno eventi su scala nazionale e iniziative di didattica e formazione con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Poste Italiane, da parte sua, organizza 6 webinar sull’ “Economia Personale e Familiare” e 2 webinar sulla “Previdenza complementare e la gestione dei rischi connessi all’aumento della longevità”. I webinar, tenuti dal team di esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane, hanno durata di circa 40 minuti, sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini.

Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’educazione finanziaria” è disponibile sul portale dell’iniziativa e sul sito di Educazione Finanziaria di Poste Italiane, dove sarà possibile iscrivere gratuitamente la propria partecipazione agli eventi.

“In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria sarà online il nuovo sito web di Educazione Finanziaria di Poste Italiane, completamente rinnovato nella forma e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia aiutandoli a compiere scelte finanziarie, assicurative e previdenziali sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche”, fa sapere la società in una nota.

Oltre ai webinar, i cittadini avranno la possibilità di consultare le varie iniziative di educazione finanziaria tenute nel corso dell’anno.