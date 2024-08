PolMetro: il nuovo servizio di sicurezza per le Metropolitane di Roma, Milano e Napoli

La nuova iniziativa “PolMetro” istituisce sezioni specializzate della Polizia di Stato per migliorare la sicurezza delle metropolitane di Roma, Milano e Napoli. Annunciata dal Ministro Piantedosi, la misura include anche un potenziamento della sorveglianza nei centri commerciali e un rafforzamento delle forze di polizia per garantire un ambiente più sicuro per i passeggeri e i cittadini

Garantire la sicurezza delle metropolitane italiane è l’obiettivo della nuova iniziativa “PolMetro”. Questo servizio prevede l’istituzione di sezioni specializzate della Polizia di Stato, il cui compito principale sarà garantire una maggiore sicurezza sulle linee metropolitane delle tre principali città italiane: Roma, Milano e Napoli. Le nuove sezioni della Polizia saranno incaricate di presidiare banchine e treni, aumentando i controlli e la vigilanza per prevenire episodi di criminalità e offrire un ambiente più sicuro per i passeggeri. L’annuncio è stato fatto ieri durante una riunione al Viminale, dal Ministro Piantedosi, alla presenza dei sindaci, dei prefetti e dei questori delle tre città coinvolte.

Metropolitane sempre più pericolose

Il potenziamento della sicurezza nelle aree metropolitane è diventato essenziale a causa dell’aumento di reati come aggressioni, rapine e borseggi nelle metropolitane e sui mezzi pubblici. Con il Giubileo di Roma in vista e l’aumento del turismo nelle grandi città, la creazione della PolMetro risponde alla crescente domanda di sicurezza. La PolMetro prevede l’impiego di agenti specializzati per sorvegliare banchine e treni, rispondendo così alle preoccupazioni dei cittadini e delle autorità locali.

Più Polizia anche nei centri commerciali

Nel 2023, sono state assegnate risorse significative alle tre città principali: Roma ha ricevuto 3.857 unità di personale, Milano 1.653 e Napoli 1.314. Inoltre, nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, sono stati impiegati 205 militari a Roma, 174 a Milano e 116 a Napoli per garantire la sicurezza nelle stazioni e nelle aree circostanti, assicurando una copertura continua e un intervento tempestivo.

Oltre alla creazione della PolMetro, il Ministro Piantedosi ha poi annunciato anche un rafforzamento della presenza delle forze di polizia nei grandi centri commerciali.

“Come Siulp (Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia) esprimiamo grande soddisfazione per la scelta di istituire la Polmetro. Una decisione che va nella direzione di una sempre maggiore attenzione per le sacrosante esigenze dei cittadini da parte del Ministro Piantedosi. Il diritto di ogni singolo viaggiatore di spostarsi in sicurezza lungo le linee metropolitane delle nostre maggiori città, la Capitale su tutte, è una garanzia costituzionale, tra le altre, che noi del Siulp abbiamo sollecitato da sempre, alla luce soprattutto della positiva esperienza milanese” ha commentato Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.

“Nel nostro vivere quotidiano, frequentiamo posti ed aree, anche di passaggio, che sono oramai veri e propri punti nodali, ma soprattutto sensibili, appunto per l’alta densità e frequentazione da parte dell’utenza. Mi riferisco a linee metropolitane e ai grandi centri commerciali – conclude Romano – luoghi all’interno dei quali, in alcuni casi, si sono create zone franche, dove il degrado e il malcostume, sempre più la violenza, la fanno da padrone. Furti e scippi sono all’ordine del giorno e l’aver deciso di presidiare e ridare dunque sicurezza e decoro a tali aree vuol dire dare un segnale reale e concreto ai cittadini italiani e ai tantissimi turisti che in questa estate rovente stanno affollando le nostre grandi città, giacché sta proprio nella sicurezza il fondamento di una società più sicura ed interessante per turisti ed investitori”.

Il precedente: la Polizia a Milano Cadorna

Il modello di Polmetro esistente è stato istituito a Milano nel 1987 grazie alla collaborazione tra Atm e Polizia di Stato. Originariamente situata a piazza Duomo, la Polmetro milanese è stata trasferita a marzo 2022 negli uffici della stazione Cadorna M1. Durante l’inaugurazione dei nuovi uffici, è stato firmato un protocollo per rafforzare la cooperazione.